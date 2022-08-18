【保你大】家居保險不只保家居財物　一文了解三項主要保障範圍

過去一周，香港市民都在談論MIRROR演唱會發生的大型屏幕墜下，壓傷舞蹈員的不幸事件。這宗事件令港人感到震驚，因為過去香港舉行過無數次演唱會或大型表演，從來未發生過類似的意外。而且，今次是在演出期間發生，有數以萬計的觀眾目睹事件經過，這就更感震撼了。

事發後翌日，筆者來到芳姐的茶餐廳，也聽到很多茶客都在談論此事。伙記阿蘇在稍為清閒的時候，走來跟筆者搭訕。

蘇：「森哥，想不到香港的演唱會也會發生這樣嚴重的意外，大會應該有買第三者責任保險吧！」

森：「這個當然！這麼一些大型的表演，一定會買足保險，就是要保障萬一發生意外，導致第三者的傷亡，又或者第三者的財物損失時遭到索償的風險。」

蘇：「我想問，普通市民也有可能因為疏忽或種種原因，導致第三者的人身或財物有損失。萬一受傷的是個有錢人，我豈不是破產？我是不是都應該買第三者責任的保險？」

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森：「阿蘇，你果然能觸類旁通！是呀，我認為這種保險也很重要，但我記得，你已經買了。」

蘇：「我真的摸不着頭腦了，我到底何時買了第三者責任保呢？」

森：「當你買家居保險時，你就買了第三者責任保，又或者稱為個人法律責任保。」

蘇：「森哥，我記得你說過，經過多年發展，家居保險已經演變成一種綜合的個人財物和法律責任保險。除了最基本的家居財物保障之外，也提供個人財物和個人法律責任保障，是這樣嗎？」

森：「哈哈，阿蘇，你很聰明，我一提你就記得了。其實，今時今日的家居保險，主要提供三方面保障，一是家居財物保障（財產險），二是樓宇結構保障（俗稱火險），而三就是個人法律責任保障（責任險）。」

蘇：「但個人法律責任保障是保甚麼呢？」

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森：「個人法律責任險是保障業主、租戶、寵物主人、個人，以及業主在公共地方，因意外導致第三者身體受傷或財物損失的法律賠償責任和訴訟費用！」

蘇：「這不受我的家居地址限制嗎？」

森：「是啊！而且不限香港，萬一你在外地因個人疏忽而導致法律責任，你的家居保險也可以提供保障，當然，這受限於最高保障額和法律法規。」

蘇：「明白了！」

森：「你記得早前有宗新聞，說有個小童無意中碰爛玩具店一個天線得得B嗎？」

蘇：「記得，但後來和平解決了，因為店鋪也可能有責任呢！」

森：「是的，但我只想點明，即使是這類無心之失，也可以透過家居保險獲得保障！又或者，假日你去踩單車，但不小心撞倒人而遭索償，你的家居保險也可以為你提供保障呢！」

蘇：「那我就安心了！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第772期《iMoney》Focus。

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