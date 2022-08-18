【分拆滙豐】平保據悉認為滙豐分拆後仍可做美元清算　接近滙豐消息：通過第三方銀行做美元清算或增營運成本

HSBC滙豐 （00005） 與最大股東平保 （02318） 就分拆滙豐亞洲業務角力持續。接近平保消息人士上周反駁了滙豐管理層於月初闡述分拆弊端的部分觀點後，今再稱滙豐誇大了「可能無法直接接入美元清算系統，同時申請新牌照有難度」，指香港上海滙豐銀行本身並不是一間美元清算銀行，很多亞洲區域銀行是通過第三方銀行做美元清算。接近滙豐消息人士則反駁，倘通過第三方銀行做美元清算，亦可能會增加滙豐亞洲的營運成本，降低資本和流動性效率，增加的營運成本亦可能影響客戶。

據接近平保消息人士表示，滙豐通過其美國分行獲得美元清算資格。大多數亞洲區域銀行都不是美元清算銀行，而是通過第三方銀行來進行美元清算。該人士續指，滙豐亞洲業務分拆後可以繼續使用滙豐美國作為清算代理，收取公平費用，或像星展銀行般與其他美元清算銀行合作。

接近滙豐消息人士則向本報表示，原則上，任何一家銀行都可以通過第三方銀行來進行美元清算，而必須指出，其他亞洲銀行的美元清算業務規模難與滙豐比較。該消息人士指，通過第三方銀行來進行美元清算，也可能會增加滙豐亞洲的營運成本，降低資本和流動性效率，增加的營運成本亦可能影響客戶。而且，如果滙豐亞洲向美國監管機構申請自己的美元清算牌照，將會非常耗時，結果亦不能肯定。據了解，美國相關部門已有很長時間沒批出新的美元清算牌照。

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記者：胡學能