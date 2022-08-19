【業績｜生科股】復宏漢霖升半成　上半年虧損收窄至約2.5億人幣　不派息

▲ 【業績｜生科股】復宏漢霖上半年虧損收窄1.4億至約2.5億元人幣 不派息

復宏漢霖 （02696） 發表中期業績，總收入約12.89億元（人民幣，下同），較去年同期的6.34億元増加約1.04倍，主要來自藥物銷售，向客戶提供的研發服務及授權許可收入；期內總虧損收窄至約2.52億元，較去年同期的3.94億元減少1.42億元，收窄原因主要是由於核心產品陸續商業化上市並持續銷量擴大所致。每股虧損為0.47元，不派中期息。

復宏漢霖升半成，報14.62元。

集團表示，他們持續加大對創新型研發項目投入以加速公司創新轉型，上半年確認研發臨床開支約8.27億元，較去件同期增加11.9%至約8810萬元。

報告期內，漢利康、漢曲優、漢達遠等已上市生物類似藥產品的銷售穩步推進，10項臨床試驗取得重要進展、5個產品及2個聯合療法於全球範圍內獲得多項臨床試驗批准。而截至今年8月13日，集團已有5個產品成功於中國境內上市，1個產品成功於歐洲及澳大利亞上市，2個產品的3項適應症的上市註冊申請於中國境內獲受理。

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實習記者：張巧怡