  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 20:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜生科股】復宏漢霖上半年虧損收窄至約2.5億人幣　不派息

股市 20:24 2022/08/18

分享：

分享：

【業績｜生科股】復宏漢霖上半年虧損收窄1.4億至約2.5億元　不派息

復宏漢霖 （02696） 發表中期業績，總收入約12.89億元（人民幣，下同），較去年同期的6.34億元増加約1.04倍，主要來自藥物銷售，向客戶提供的研發服務及授權許可收入；期內總虧損收窄至約2.52億元，較去年同期的3.94億元減少1.42億元，收窄原因主要是由於核心產品陸續商業化上市並持續銷量擴大所致。每股虧損為0.47元，不派中期息。

集團表示，他們持續加大對創新型研發項目投入以加速公司創新轉型，上半年確認研發臨床開支約8.27億元，較去件同期增加11.9%至約8810萬元。

報告期內，漢利康、漢曲優、漢達遠等已上市生物類似藥產品的銷售穩步推進，10項臨床試驗取得重要進展、5個產品及2個聯合療法於全球範圍內獲得多項臨床試驗批准。而截至今年8月13日，集團已有5個產品成功於中國境內上市，1個產品成功於歐洲及澳大利亞上市，2個產品的3項適應症的上市註冊申請於中國境內獲受理。

相關文章：

【業績｜SaaS】金蝶國際上半年虧損擴大至3.56億元人幣　不派息

【業績｜SaaS】智雲健康半年經調整虧損少27%

【業績｜飛機租賃】中銀航空租賃上半年轉虧蝕3.13億美元　派中期息每股0.0889美元

實習記者：張巧怡

生物科技 業績公布 復宏漢霖（02696） 港股

上一篇文章

【業績｜SaaS】智雲健康半年經調整虧損收窄27%

下一篇文章

【新股IPO】中石油母企傳考慮分拆成品油銷售及加油站業務　去年成品油銷售近11126萬噸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【美股期貨】道指期貨微跌13點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微跌13點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【港股夜期+北水】恒指夜期升34點　北水轉淨流入6.8億元　買騰訊（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升34點　北水轉淨流入6.8億元　買騰訊（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款