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【香港樓市】嘉里區慶麟：今年地產業務具挑戰性　黃竹坑站第四季預售樓花料年底前獲批

股市 20:04 2022/08/18

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【香港樓市】嘉里區慶麟：今年地產業務具挑戰性　黃竹坑站第四季預售樓花料年底前獲批

嘉里建設 （00683） 副行政總裁兼執行董事區慶麟表示，2022年對地產業務是有挑戰性的一年，中港疫情未完全消退，宏觀經濟環境持續波動，而且不明朗，相信下半年業務仍有不少挑戰。

區慶麟指，集團過去幾年調整發展物業策略，以前主打頂級豪宅路線，現時採取多元化及平衡發展部署，手上樓盤除有專貴豪宅，也有不同級別的樓盤，黃竹坑站第四期正申請預售樓花許可，預期年底前獲批，團隊積極準備推盤部署，時間適合時會推盤。

Megabox人流及銷售一直改進中

樓市「辣招」在香港實施約十年，區慶麟指，無論市場及經濟環境不斷改變，政府及發展商應不停評估市況，也應檢討政策效應，雖然政府政策會對賣樓有影響，但集團主力是做好營銷工作。

嘉里建設上半年基礎盈利增18%　股息率逾7厘【下一頁】

投資物業方面，區慶麟稱，香港Megabox商場的出租率不錯，去年後期已達至逾九成出租率，上半年維持平穩，而且香港商場自4月底後，人流及銷售一直改進中，下半年相信較穩定，集團會不停優化租戶組合。

香港一手樓需求仍然強勁 下半年推盤有信心

美國處於加息周期，首席財務主管兼執行董事藍秀蓮表示，加息對集團住宅銷售影響不大，目前供款入息比率約37%，銀行對供樓人士也有壓力測試，而且香港業主的持貨能力非常健康，香港一手樓需求仍然強勁，故對下半年推盤有一定信心。

財務方面，藍秀蓮指，截至6月底，已做100億元利率掉期合同，鎖定利息，以對沖利率風險，而且集團資產負債比率為35.8%，財務穩定。

相關文章：【人事變動】嘉里建設委任華懋前高層區慶麟為副行政總裁

相關文章：【地產股】嘉里建設彈2%　以46.2億元出售柴灣、沙田貨倉予華潤物流　料6月底前完成交易

記者：陳韻妍

港股 MegaBox 香港物業 嘉里建設（00683） 商場 嘉里 加息 香港 黃竹坑 發展商

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