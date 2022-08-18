【元宇宙】企業尋求建元宇宙虛擬辦公空間　促進混合辦公新常態

▲ Regus最近研究指，已有數百間企業在元宇宙尋找或建造虛擬辦公空間。(資料圖片)

元宇宙概念持續發酵，除了娛樂及保育等行業，Regus最近的研究指出，已有數百間企業正在元宇宙尋找或建造虛擬辦公空間，相信會為混合辦公帶來新發展。

【工作健康】關注工作空間設計 助員工提升生產力

有關研究在2022年5月對2,000名辦公室僱員和250名高級管理人員進行訪問，發現三分之二企業管理層（66%）視元宇宙為混合辦公模式的新趨勢，近半（48%）企業管理層亦在網絡中尋找辦公空間。70%預期元宇宙將減少職員在同一辦公室內工作需要、增加對彈性工作需求。

混合辦公模式帶來的好處包括：工作場所更多元化（62%）、改善心理健康（57%）、減少假性出席（54%）及提升遙距及辦公室員工之間的關係（54%）。總結有56%管理層認為，共享辦公空間將是關鍵，61%對前景感到非常樂觀，認為元宇宙是連繫各個辦公室溝通的關鍵。

至於員工亦對元宇宙辦公表現積極，認為有助提升團隊成員溝通（44%）、團隊合作（41%）、遙距工作機會（40%）和創造力（39%）是最大優勢。

惟有近三分之二人(63%)認為，僱主會先等待並審視其他企業的做法及效果，而不到一半(46%)的受訪者覺得，公司會成為早期採納者。僅6%人認為公司在未來12個月內採用該技術，不少(33%)則預計需要3至4年。

【工作健康】關注工作空間設計 助員工提升生產力

責任編輯:王浩賢