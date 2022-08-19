「大灣區香港女企業家總會」慈善捐贈300 張電影《心裏美》戲票

「大灣區香港女企業家總會」慈善捐贈300 張電影《心裏美》戲票予非牟利機構「新家園協會」及「大灣區香港女企業家總會關懷愛心義工團隊」，共同欣賞这部凝聚着众多優秀演員的誠意之作。

是日，「大灣區香港女企業家總會」創會主席謝景霞女士Grace誠邀到多位主禮嘉賓到場支持，包括教育局前局長吳克儉先生、電影【心裡美】監製吳雨先生、香港化粧品同業協會監事長何紹忠先生 Joseph Ho、新家園協會社區發展總監梁秉堅先生 Jeff Leung、「大灣區傑出女企業家獎」大會聯合主席麥美儀女士 Pam Mak、「大灣區傑出女企業家獎」大會聯合副主席及新城廣播營業及運作總經理梁耀忠先生Anthony Leung以及教育界校長。同時，本會會員張琛女士Michelle、歐青俞女士Vienna Au在百忙中抽出時間，結伴到場支持。

▲ 當日嘉賓們合照

▲ 當日嘉賓們合照

▲ （左）教育局前局長吳克儉先生、（右）電影【心裡美】監製吳雨先生

兩場電影都特意設有「謝票環節」，電影【心裡美】監製吳雨先生，攜同本會創會主席謝景霞女士Grace、第一副主席梁賀琪女士 June， 副主席兼秘書長丘璟珊女士 Carol 、副主席兼財務長黃碧君女士 Bikie、 副主席葉致欣女士 Coty、副主席林曉盈女士 Juliana及本會董事黃林趣玲女士 Bally 。吳雨先生，指出本片以香港特區教育為切入點，是一部當代青少年電影，內容涵蓋親情、愛情、友情、壓力，擊中每人內心共鳴。創會主席謝景霞女士Grace，分享了這電影所帶來的啟發，故事主角們當中遭遇的挫折亦是你我的日常，他們跌倒又站起，互相扶持，同時為觀眾帶來感動與溫暖，給社會送上滿滿的正能量。

▲ 主禮嘉賓和觀眾們大合照片

▲ 主禮嘉賓和觀眾們大合照片

▲ 現場謝票照片

▲ 現場謝票照片

「新家園協會」是協助新來港定居人士積極融入香港社會的非牟利機構。這天，很多新來港人士帶著小孩們來到戲院，共度親子樂。場面盛況空前，紛至沓來。



由香港中小型企業聯合會及新城財經台聯合主辦的「大灣區傑出女企業家獎」，旨在表揚及嘉許粵港澳大灣區內出類拔萃的女企業精英，並希望凝聚來自不同行業的女企業家力量，群策群力，繼續發揮她們剛柔並濟的獨特優勢，同創大灣區盛世芳華。為了貫徹並發揮「大灣區傑出女企業家獎」的精神，多位獎項得主創立了「大灣區香港女企業家總會」，冀透過這個非牟利組織，聯繫、團結每一屆「大灣區傑出女企業家獎」的得獎者，共同建構一個多元化的協作平台，為大灣區經濟、社會及人才培育，作出更大的貢獻。

勵志親情電影《心裏美》，本片由偉新教育基金捐款給浸大電影學院，希望建立一籽子基金，拍一些德育故事電影！本片有卅多位浸大生參與台前幕後工作，真正學以致用，身體力行去學習，提供一難能可貴的實踐教學課材！

▲ 教育局前局長吳克儉先生

▲ 電影【心裡美】監製吳雨先生

▲ 「大灣區香港女企業家總會」創會主席謝景霞女士Grace

▲ 「大灣區傑出女企業家獎」大會聯合主席麥美儀女士 Pam Mak

▲ 「大灣區傑出女企業家獎」大會聯合副主席及新城廣播營業及運作總經理梁耀忠先生Anthony Leung

▲ 香港化粧品同業協會監事長何紹忠先生 Joseph Ho

▲ 新家園協會社區發展總監梁秉堅先生 Jeff Leung

▲ 「大灣區香港女企業家總會」第一副主席 - 梁賀琪女士 June Leung

▲ 「大灣區香港女企業家總會」 副主席兼秘書長 - 丘璟珊女士 Carol Yau

▲ 「大灣區香港女企業家總會」副主席兼財務長 - 黃碧君女士 Bikie Wong

▲ 「大灣區香港女企業家總會」副主席 - 林曉盈女士 Juliana Lam

▲ 「大灣區香港女企業家總會」副主席 - 葉致欣女士 Coty Yip

▲ 「大灣區香港女企業家總會」董事 – 黃林趣玲女士 Bally Wong

(特約)