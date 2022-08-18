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【工作健康】關注工作空間設計　助員工提升生產力

商業 19:27 2022/08/18

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仲量聯行亞太區宣布與神經科學公司EMOTIV合作，收集腦波圖數據改善員工生產力。(資料圖片)

工作環境對員工生產力有多大影響一直是研究項目，仲量聯行亞太區宣布與神經科學公司EMOTIV合作，改造工作空間設計。兩家公司正合力研究神經科學的研究數據如何有助於辦公室設計，從而改善員工在工作環境中的體驗及生產力。

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有關研究配合EMOTIV特製的頭戴式裝置，收集即時數據變成腦電圖，分析人們在工作時的大腦模式變化，從而優化工作空間及體驗，以打破人類與周遭環境之間的物理或虛擬障礙。內容包括：針對如創意設計類工作，理想環境如何激發員工靈感、單獨或群體工作如何影響員工注意力和壓力、提高協作能力的情境條件，甚至是最佳休息時間等。數據亦可顯示員工何時失去注意力或認知壓力水平會達到反效果。

通過收集的數據，有助確定工作空間設計的核心要求，以支持員工健康與工作效率。仲量聯行將與EMOTIV 合作創建聯營企業，共同進一步了解如何透過工作空間設計和技術讓員工感覺更好，並提高工作效率。仲量聯行亞太區行政總裁Anthony Couse相信，辦公室仍會存在而其功能及角色已發生變化，研究反映員工亦更注重生活品質及健康置於首位。

【電影業復常】南韓7月電影票房急升150%　連續3個月回復疫前水位

責任編輯:王浩賢

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