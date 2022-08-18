【著數優惠】香港電腦通訊節2022明日開幕 一文看清參展商過百產品優惠 激安大購賞設多款限量1元筍貨

由香港電腦商會舉辦的「香港電腦通訊節2022」，將於8月19日至22日舉行。今屆電腦節參展商數目逾200間，以B2B商貿配對為主的數碼轉型專區的展商佔70間，佔地約600個展位。大會期望今屆銷售額在消費券帶動下可與去年持平，維持3.3億元。

【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

隨著政府發放第二期消費券，為刺激入場人士消費意欲，一眾參展商亦推出過百產品優惠：

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其他優惠及特色活動一覽：

會員購票即減10元

下載成為《電腦節club》應用程式會員後，可到優惠頁面下載購票優惠券，進場即可減10元，只需優惠價25元購票（原價35元）。此外，電腦節期間將推出更多限定優惠和禮品換領，可緊貼應用程式推送通知，以及大會Facebook和Instagram優惠資訊。

夏日雙重賞 消費券繼續打孖上

今年大年繼續推出「我賞．你賺．人人消費」現金消費券計劃，總值與去年同樣派300萬元。每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，使用數目不限，入場人士可使用雙重消費券於場內盡情購物。

「激安大購賞」300名額搶筍貨兼頭籌

大會將向參展商收集優惠產品，篩選具吸引性的產品，額外作出補貼，使產品抵上加抵，刺激會場消費氣氛。計劃自推出以來大受歡迎，去年因防疫關係，大會並不鼓勵通宵排隊，故將「激安大購賞」的登記改為網上進行。活動經已於8月15日截止，大會隨機抽出300個名額。中籤者將於明日電腦節首日參與「激安大購賞」活動，以及額外獲得100元現金劵，並可獲頭籌優先進場。只要300名持籌人士於中午12時前買夠300元，帶同產品及收據到大會禮品換領處，即可按籌號先後次序排隊，購買心儀產品。

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BoC Pay獨家優惠

憑BoC Pay於會場內指定參展商單一消費滿1,000元即享50元立減優惠，一掃即付盡情購物消費。此外更可以用BoC Pay積分抵銷簽帳，積分當現金使用，1元都可以扣款。

數碼轉型專區助中小企提升競爭力

為協助中小企轉型及進行商業配對，大會舉辦「數碼轉型專區」，並與生產力促進局、香港科技大學合作，邀請了本地約70間初創及資訊科技公司參展。展區內每日均設有不同的研討會，以及商務交流區，交便展商進行商貿易配對，歡迎業內人士進場交流。

WEB 3.0峰會2022

為配合數碼轉型專區的發展，大會順勢舉辦是次峰會，以探討本地業界在Web 3.0的發展潛能。峰會分別以「數碼轉型」及「新興科技」為主題，大會誠邀業界精英到場分享獨到見解，共同探索本地企業轉型時所面臨的挑戰，並運用各類型的案例深入主題，同時帶來未來的發展趨勢。

免費Web3.0域名

EDNS是構建在Polygon區塊鏈上的Web3.0域名命名服務，將由英文及數字隨機組成的加密貨幣錢包地址轉換為用戶可自定義的暱稱地址如edns.meta。同時EDNS更提供去中心化分散式儲存服務，使用去中心化技術將用戶文件切割並分布在多個節點之間，即使其中一個節點出現故障，也可以從其他節點提取備分文件。用戶毋須再如以往Web2.0時代仰賴科技巨頭提供網絡服務，再沒有人可以手握絕對權力，Web3.0的網絡將會變得更智慧，同時更公平、更安全。 今年EDNS將與香港電腦通訊節合作向所有訪客送出Web3.0域名。訪客只需手持入場證票尾到訪EDNS展位就可免費獲得價值25美元的.meta域名一年。

明日戰記電腦節特別收藏版NFT

將於8月25日全港上映的首部華語科幻片《明日戰記》授權予OneCool Collective推出NFT和手遊，而OneCool Collective今次將會在A02展出攤位，除了有NFT造型模型展出外，還設有手遊試玩區，攤位將發售電影系列NFT，更是電腦節特別收藏版，隨NFT附送大量禮品包括電影限量版海報、T-Shirt、明信片、Tote Bag等等。

5G及綠色科技生活區

展區由香港電器及電子設備回收協會（HKWRA）舉辦，展示本地學生解決環境問題的創意，以及本地科技與電訊公司研發綠色生活模式的方案，以推廣香港的創新綠色科技。展示重點有現代教育研究社與中國移動香港合辦的5G生活校園計劃，提供5G校園廣播課，透過4個主題來介紹師生如何利用5G進行遠程教學和學習的解決方案。此外，另有4間本地綠色科技公司將展出其綠色創意科技產品，包括：榮獲2021年度香港零售創新科技大獎的Albacastor Technology Limited，透過UVent淨化技術減碳排放；以全自動物聯網監測空氣質量及殺滅病菌的Apicem Technology Services Company；利用IoT監控技術提供安全汽車出租平台的JoCar；推動辦公室數碼化配備5G MESH Wi-Fi；智慧停車場和智慧機械人的3香港；與以AI和混合雲端自動優化性能和營運成本的ProphetStor。同場將設有專屬演講台，提供3天分享環節，增加公眾對綠色科技的了解。

電腦回收計劃

電腦節每年均設有環保回收站，鼓勵市民將棄置電腦或電子廢物進行回收。回收計劃會將收集所得的舊電腦產品進行翻新和循環再用。經過翻新的電腦會將轉贈給有需要人士；餘下的電腦部件則會交由計劃回收商分拆零件，循環再造。回收物品包括舊電腦、手提電腦、打印機、掃描器等電腦顯示屏等，參與者將獲贈電腦節入場券兩張。（聯絡電話：8100-6471）

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責任編輯：嚴浩文