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【失業率】最新失業率進一步回落至4.3%　就業不足率亦降至2.2%

理財智慧 19:55 2022/08/18

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政府統計處公布，5月至7月經季節性調整的失業率為4.3%，較4月至6月下跌0.4個百分點；就業不足率也下跌0.8個百分點至2.2%。

期內總就業人數增加約21,500至3,593,100人，總勞動人口增約11,100人至3,761,300人。失業人數減少約10,400人至168,200人，就業不足人數減少約27,300人至84,300人。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

與4月至6月比較，5月至7月期間，幾乎所有主要經濟行業的失業率均下跌，其中樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業跌幅相對明顯。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，由於本地經濟活動繼續恢復，勞工市場進一步改善，2022保就業計劃也有幫助。

【高息股】 中電信上半年多賺3.1% 首派中期息0.12元 【見下頁

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展望未來，孫玉菡指，只要本地疫情維持受控，加上第二階段消費券計劃的支持，未來數月本地經濟活動預計進一步恢復，勞工市場應可繼續改善，惟改善幅度取決於經濟在金融狀況收緊下的恢復速度。

另外，勞工處在5月至7月平均每月錄得逾10萬個來自私營機構的空缺，按年上升14.2%，較4月至6月的平均數字則上升11.1%。

同場加映：【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

 

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撰文 : 陳楚琨

孫玉菡 保就業 疫情 就業 經濟 失業 就業人數 勞工及福利局 政府統計處 香港

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