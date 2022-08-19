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Balenciaga鞋帶耳環惹劣評 繼過萬蚊垃圾袋後又一力作

環球社會熱點 10:05 2022/08/19

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時裝品牌Balenciaga憑著玩味的設計，獲得不少潮人及名人青睞。Balenciaga繼早前推出要價近1.4萬港元的垃圾袋造型手袋後，最新推出一款售價近2,000港元的鞋帶造型耳環，但引來網民劣評。

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Balenciaga推出的這款耳環，選用有白色花紋的黑色鞋帶綁上蝴蝶結造型，一對就索價250美元（約1,950港元）。時尚媒體網站就讚賞Balenciaga創意總監Demna Gvasalia將日常用品融入品牌珠寶系列，創造出這款耳環。

    點擊圖片放大
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  • Balenciaga兩年前的七夕限定版Hourglass手袋，袋上加了中文字表白語句塗鴉。

不過網民對耳環設計就彈多過讚，有網民@IKnowRose批評這款耳環的設計很愚蠢。網民@MrDavidSkilling更表示如果有錢人還看不出Balenciaga正在當他們是水魚，他已經不知道還有甚麼證據可證明這一點。

而Balenciaga本月初推出的Trash Pouch新款手袋，開門見山提及創作靈感來自垃圾袋，售價更高達1,790美元（約1.4萬港元）。

新設計也在網上引起熱烈討論，有網民忍不住問品牌將手袋設計成垃圾袋造型，是否為了做社會實驗。也有人諷刺Balenciaga這個設計是拿消費者開玩笑。

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責任編輯：鄭錦玲

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