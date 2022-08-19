英通脹下單親母為養仔女獨捱餓 日食一餐致營養不良

英國通脹水平持續創新高，民眾苦陷生活成本危機。外媒報道，一名單親媽媽育有兩名子女，平均每星期只有40英鎊（379港元）購買食物。這名母親為了確保子女溫飽，自己捱餓每日僅食一餐飯，更兩次因營養不良住院。

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英媒報道指，當地一名43歲單親媽媽Kelly Thomson育有14歲大的兒子及11歲女兒，3人每月倚靠福利救濟金過活。但他們一家繳交每月1,300英鎊（1.23萬港元）的租金雜費後，只剩160英鎊（1,515港元）購買食物。

由於子女正值青春期發育階段，Thomson為了讓他們得到溫飽，自己每日食一餐飯，至今足足瘦了超過12公斤。她更兩次因營養不良住院，甚至需要輸血補充鐵質。

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Thomson表示，由於食物價格愈來愈貴，逼使她要把女兒生日禮物帶到當舖換錢，她憂慮通脹繼續上升，到了冬季將無法再養活自己及子女，最壞情況或要行乞。

Thomson慨嘆每次到店舖買東西都發現價錢愈來愈貴，自己甚至不敢查看電錶。她承認曾打算偷竊，但每次想到子女只好打消念頭。

責任編輯：郭麗明