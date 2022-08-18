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【美股焦點】傳蘋果9月7日舉行秋季發布會　iPhone 14、新iPad等登場

環球政經 18:42 2022/08/18

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據《彭博》引述知情人士透露蘋果將於9月7日舉行秋季發布會，除了iPhone 14系列外，屆時將推出以及新款Mac 電腦、低端和高端iPad，以及3款Apple Watch。蘋果發言人拒絕置評。

報道指，蘋果已經通知部份零售商店的員工為當天推出新產品作準備，意味著 iPhone 14 系列和新 Apple Watch 都會在當日同步上市。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

報道提到，iPhone上個季度銷售強勁，蘋果已經向供應商暗示市場需求不會下降。不過，由於距離正式宣布還有大約3周，該公司的計劃可能有變，但蘋果通常會在9月上半月發布最新的iPhone系列。

【延伸閱讀】大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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