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【緣份到了@iM網欄】解脫之道 我身上是否有甚麼東西是不死的？

名人薈萃 20:31 2022/08/19

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在佛陀時代有一個婦人，名叫喬達彌。她的兒子在一歲左右就病逝了，喬達彌傷心欲絕。

她抱着孩子的屍體在街上奔走，碰到人就問是否有藥可以讓她的孩子復活。

有些人不理會她，有的人嘲笑她，更有的人把她當做瘋子。

最後，她碰到了一位智者告訴她，世界上只有佛陀一個人能夠為她施行奇跡。

到底是什麼奇跡呢？

喬達彌找到佛陀，把兒子的屍體放在佛陀的面前，說出了整個過程，求佛陀救救她的孩子。

佛陀以無限的慈悲心傾聽着，然後輕聲地說：「只有一個方法可以治療你的痛苦，你到城裏去，向任何一戶沒有親人死過的人家要回一粒芥菜子給我。」

喬達彌好高興啊，立刻動身往城裏去。她對第一戶人家說：「佛陀要我從一戶沒有死過親人的人家拿回芥菜子。」

「我們家已經有很多人過世了。」那個人如此回答。

她於是又走向第二家，得到的回答是：「我們家已經有無數的人過世了。」

她又走向第三家、第四家……向全城的人家去要芥菜子。

最後，她終於悲傷地瞭解到佛陀的要求是無法辦到的。

她只好把兒子的屍體抱到墳場，做最後的道別，然後回到佛陀那裏。

「你帶回芥菜子嗎？」佛陀問道。

「不！」她說，「我開始瞭解您給我的教法，悲傷讓我盲目，我以為只有我一個人受到死亡的折磨。」

佛陀問：「你為甚麼又回來呢？」

她回答說：「請您開示死亡和死後的真相，我身上是否有甚麼東西是不死的？」

於是佛陀為她開示：「如果你想瞭解生死的真義，就必須經常如此反省：宇宙間只有一個永不改變的法則，那就是一切都在改變，一切都無常。你兒子的死亡幫助你瞭解我們所處的輪回世界是無法忍受的苦海。脫離生死輪回的方法只有一個，那就是解脫之道。」

喬達彌頂禮佛足，終其一生追隨佛陀。

生命中的逆境，都是在教我們認識無常的道理，都是在讓我們接近真理：生者必死；聚者必散；積者必竭；立者必倒；高者必墮的道理。盡管我們深知，無常讓我們恐懼，執著讓我們痛苦，修行就是實踐不再執著，可是，我們還是害怕，害怕「一無所有」。

如果你想瞭解生死的真義，就必須經常如此反省：宇宙間只有一個永不改變的法則，那就是一切都在改變，一切都是無常。死亡幫助我們瞭解我們所處的輪回世界是無法忍受的苦海。脫離生死輪回的方法只有一個，那就是修行學法的解脫之道。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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撰文 : 賴櫻華

欄名 : 緣份到了

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