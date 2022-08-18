【分析｜H按封頂息】大型銀行推首年定息按揭　銀行界：未必引來普遍同業跟風

1個月港元拆息（HIBOR）持續向上，以「H加1.3」按揭計劃的實際息率已連續17個報價日觸2.5厘封頂息，大型按揭銀行終按捺不住宣布調升封頂息，HSBC滙豐 （00005） 即日起將封頂息率，由「P-2.5厘」上升至「P-2.25厘」，是逾兩年以來首次變動，令封頂息由2.5厘，升至2.75厘。渣打銀行（香港）亦將封頂息率由「P-2.75厘」上調至「P-2.5厘」，令封頂息將升至2.75厘，下周三（24日）生效。

分析認為，早前已有同業上調鎖息上限，市場早已共識9月底聯儲議息後上調最優惠利率（P），大型銀行現調升鎖息上限亦無可厚非。此外，值得注意是，美國10年期國債孳息率跌穿3厘後至今已有一段時間仍浮沉於2.7厘至2.9厘，但港元拆息近期升得較急，亦有可能反映本地商業活動漸趨活躍，而令本地借貸需求增加，銀行加鎖息上限亦可能反映港元拆息未來一個月仍續急升。

即使主要銀行上調封頂息25基點，「H加1.3」按揭計劃的實際息率以今日（18日）1個月HIBOR報1.9厘計，仍觸及2.75厘封頂息。滙豐銀行今同時宣布，推出首年定息住宅按揭計劃，由即日至10月中，在H按以外，新按揭貸款客戶也可申請定息按揭計劃，該行定息計劃在貸款期的第一年固定按揭息率為2.75厘，變相可助新客減去首年加P風險。

星展李若凡：料9月議息前續有同業上調封頂息

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，H按利息已升至封頂水平已有一段時間，銀行便會有誘因加P，現時距離9月下旬美國議息尚有一個多月時間，而本地市場已有共識很大機會在9月議息後加P，個別大型銀行了解到市場已有此預期時，加上銀行間拆借港元成本正升，又有同業已陸續加鎖息上限，故大型銀行上調該上限，亦不會很影響自身的按揭業務，亦相信現時至9月議息前會有同業跟隨做法。

至於有銀行推定息按揭計劃，但只限首年定息，李若凡表示，由於美聯儲已多次加息，加息周期可能已到了中段，若定息安排多給予一年，屆時加息周期或已結束，目前市場亦開始預期明年下半年有機會美聯儲減息，相信因此而僅提供一年定息安排。她認為小型銀行跟隨推出這些計劃的可能不大，因倘它們推出而吸了許多新客，而港元拆息在未來一年升得厲害，對小行而言或感不值。

東亞蔡永雄：若同業跟隨推定息按揭 料已做足對沖

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，相信同業會視乎自身情況，而決定是否跟隨調升鎖息上限。現在大型銀行將鎖息上限上調至2.75厘，一般名義H按仍應高於此水平，相信對市場沒明顯影響。由於按揭市場價格競爭激烈，他相信會有同業研究跟隨推定息按揭計劃，若再有銀行選擇跟推，相信背後已做足對沖工作例如掉期交易（SWAP），而所推出的定按計劃或設限額、限時。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P （第二版）

【最優惠利率】渣打銀行調升H按封頂息至2.75厘 8月24日生效

記者：胡學能