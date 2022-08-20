【清酒新世界@iM網欄】每款各有特色 皇國晴酒造．三

當地人稱酒造湧出來的泉水為「美味的水」，同時被日本環境部列入為「百佳名水」之一，而且亦有着「酒窖中唯一湧出的淡水」的稱號！皇國晴酒造當然有好好地善用這種天然優勢，他們釀造了很多美味的清酒，今天筆者就逐一介紹。

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

炎熱夏日之選

首先由炎熱夏日之選「幻の瀧 柚子Sparkling Shushu」開始，每一次當筆者打開瓶子就已經清香四溢，空氣中充滿了新鮮柚子的香氣。由於是有氣清酒的關係，飲用時也會感覺十分順暢，名水的順滑度及礦物質的味道完美體現出來。酒造採用了新鮮的柚子汁混合了有氣清酒形成出來的利口酒，他們希望更多人能夠享受氣泡酒。個人認為最可惜的是容量只有250毫升，實在不太夠飲用！

適合四季飲用

接着介紹梅酒—「幻の瀧 名水梅酒」，以日本燒酌為原料，是一款酒精度為30%的梅酒，採用了富山縣產的「稲積梅」釀造。由於酒精含量高，平時可以選擇加入冰塊一同享用，或者加入梳打水混合享用，一樣可以品嚐到濃郁的味道；如在寒冷季節，建議加入熱水混合享用。幻の瀧 名水梅酒的糖分小，沒有梅酒的甜味。這款利口酒不僅適合喜歡梅酒的人，也適合不喜歡甜食的人，所以適合四季飲用，是十分特別的，同樣也經常缺貨！

裝滿生酒香氣

酒造還有一些小瓶裝提供，如「幻の瀧 大吟釀無濾過」和「幻の瀧 黑部峽谷吟釀生貯藏酒」。大吟釀無濾過的包裝有點像李錦記豉油，不過就沒有豉油味，很多客人都十分喜歡這款清酒，因為清酒的果香豐富，卻擁有辛口的爽快感，十分反差，但同樣非常之驚喜！至於黑部峽谷吟釀生貯藏酒則不一樣了，300毫升的小瓶裝滿了生酒的鮮味和香氣，溫和的味道能夠適合配合任何食物。每款清酒各有特色，有興趣不妨一試！

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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