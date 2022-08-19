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【業績│高息房託】順豐房託早段彈高2%　中期分派13.67仙、現價股息率10厘　CEO：未來數月料有數個項目注入惟難達全年目標

股市 09:43 2022/08/19

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【業績│高息房託】順豐房託中期分派13.67仙、現價股息率10厘　CEO：未來數月料有數個項目注入惟難達全年目標

順豐房託 （02191） 上半年收益增長2.9倍至1.97億元，物業收入淨額增加2.8倍至1.62億元。順豐房託中期每基金單位分派13.67仙，派息比率為100%。順豐房托早段升1.6%至3.13元，以此計算計，現價股息率約9.88厘。

對下半年中港物流業發展及招租情況充滿信心

執行董事兼行政總裁翟廸強表示，受疫情影響，加上步入加息周期，而且環球經濟及資本市場動盪，集團收購步伐放慢，今年相信難以達至年初訂下的併購目標，但仍有很多項目可以完成初步調查，相信未來數月或有數個項目可從母公司順豐控股注入，對下半年中港物流業發展及招租情況充滿信心。

順豐房託斥5.4億人幣向母企順豐控股購長沙物流物業【下一頁】

不少內房開發商面對資金壓力，但翟廸強稱，集團揀選項目時很小心，而母公司項目的選擇及回報，或比市場買賣的項目更優勝，所以會優先考慮注入母公司項目。

資產負債比率為34.5%　年底前HIBOR大升機會不高

截至6月底，順豐房託投資組合的平均出租率爲98.1%，順豐控股租戶佔用可出租面積的78.8%，並佔總收益約75.3%。

截至6月底，順豐房託資產負債比率為34.5%。他指，集團仍有空間增加借貸作收購，但也可能會考慮股本融資，惟要考慮資本市場及股價情況，並要視乎併購項目大小及手頭資金。

順豐房託今年將大舉收購　CEO翟廸強：目標至少注入6個項目【下一頁】

加息周期下，翟廸強指，順豐房託年初已訂立利率掉期合約以對沖定期貸款9億元，藉此減低利率波動的影響，而截至6月底定期貸款未償還金額約41.7%乃按固定利率計息。

他預期，利率上升短期會維持，但年底前HIBOR再大幅上升的機會不高，相信早前完成併購的長沙項目，可支持集團收入，並對單位持有人分派有正面影響。

相關文章：【Reits】順豐房託首季出租率將升至97.3%　CEO：正與順豐洽商數個收購項目

相關文章：【即時配送】順豐同城：目標每年毛利率提升兩至三個百分點　個人服務及近場電商配送發展潛力大

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記者：陳韻妍

港股 業績公布 順豐房託（02191） 內地物業 疫情 收購 經濟 加息 派息

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