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【可持續發展】恒生夥拍社聯推「恒生技能創未來基金」　8個獲選社區項目將於9月開展

Hot Talk 18:20 2022/08/18

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恒生夥拍社聯推「恒生技能創未來基金」，8個獲選社區項目將於9月開展。

恒生 （00011） 夥拍社聯推出「恒生技能創未來基金」，挑選了8個與未來技能發展或應對社會新挑戰相關的創新社區項目，每個獲選項目將可獲得最多22萬元資助，以協助提升社福機構受眾的未來技能及知識。8個獲選社區項目將於9月開展，為期1年。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪表示，「恒生技能創未來基金」為非接受政府恒常資助的社福機構，特別是中小型非牟利機構提供支援，期望相關資助可協助受惠機構為其服務對象設計出創新、靈活和切合所需的社區項目或服務，協助大眾提升保持競爭力的技能和知識，為未來生活及早準備。

鼓勵社福機構開展與未來技能發展相關項目

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉表示，是次獲選的服務計劃創新多元，以3大主題貫穿不同軟技能的訓練，關顧不同社群的需要，而當中所提供的實踐機會亦可加強服務使用者與社區的連繫，促進社會共融。

「恒生技能創未來基金」旨在鼓勵社福機構發揮創意，開展與未來技能發展相關的社區項目或服務方案。基金要求參與機構提交主要圍繞3大範疇的項目建議書，包括加強對氣候變化認識、提升理財能力、數碼技能與共融，從而設計出適切到位、具針對性或被忽略的未來技能發展項目，以拓展和加強他們的社會服務。

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記者：余倩敏

 

 

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可持續發展 氣候暖化 香港 銀行 恒生銀行（00011）

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