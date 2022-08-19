印度男被控性騷擾獲准保釋 因法院稱受害女子衣著挑逗

印度一名74歲男子被控性騷擾女子，但印度南部地區法院就聲稱受害女子身穿「具挑逗性」的衣著，加上無證據指年紀老邁及身體殘疾的被告有能力性騷擾女子，因此批准被告保釋。

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74歲作家及社運分子Chandran被控今年2月，在海灘舉行的詩歌訓練營期間強行將原告拉到自己腿上，並撫摸她的身體。

印度喀拉拉邦（Kerala）地區法院上周五（12日）處理由Chandran代表律師提出的保釋申請。法官列出構成性騷擾必須涉及四個元素，包括不受歡迎與明確的性暗示（身體接觸及挑逗）、提出性要求、違背女性意願展示色情内容及發表色情言論。

辯方向法庭提交受害女子的相片，法官認為該名女子身穿「具挑逗性」的服飾，從表面證據來看不會反對被告保釋。法官更指無法相信一名身體殘疾的長者有能力將女子按在他腿上並侵犯其乳房，認為該女子指控證據不足，裁定Chandran可立即保釋。

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當地婦女委員會強烈譴責裁決，批評法院「未審先判」，實際上是駁回原告指控， 假定Chandran無作出性侵犯行為，亦為強姦等嚴重案件發出非常錯誤的信息。

Chandran現時涉及兩宗性騷擾案件，包括有女子指控今年4月書展期間被他性騷擾，另一名女子亦指在2020年2月被其性騷擾。警方雖然已立案調查，但兩宗案件的法官先後獲淮Chandran保釋。

責任編輯：郭麗明