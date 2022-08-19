碧咸大仔自爆有百個紋身 70個係為向老婆示愛

英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn與美國演員Nicola Peltz今年成婚，經常在社交網站放閃。碧咸熱愛紋身，而Brooklyn亦盡得爸爸真傳。Brooklyn接受訪問自稱擁有100個紋身，當中多達7成是為了向老婆示愛。

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Brooklyn近日接受美媒《USA Today》訪問，透露他身上有100個紋身中，有約70個和太太Nicola Peltz相關。當中包括他上周公布，紋在手背上的「已婚」（Married）。

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Brooklyn上周出席Variety's Power of Young Hollywood活動時，已被在場媒體問及紋身動機。他就表示自己已經結婚，反問媒體為何不這樣做。他當時指未有深思熟慮就決定要加上這個紋身，因為他突然意識到自己已結婚5個月，才有這個決定。

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Brooklyn亦透露Nicola看到紋身後激動落淚，又指每當自己再度為她紋身時，Nicola經常都有類似反應，自己亦喜歡利用紋身為愛妻製造驚喜。

Brooklyn為Nicola紋身的內容包括，將女方雙眼素描畫紋在後頸、胸口位置紋上女方姓氏、食指上紋「Lover」（愛人）、右上臂紋結婚誓詞，及手腕紋上女方已故祖母的名字等。

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責任編輯：李俊儀