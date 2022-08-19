  • 28°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 08:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

碧咸大仔自爆有百個紋身 70個係為向老婆示愛

環球社會熱點 08:05 2022/08/19

分享：

分享：

英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn與美國演員Nicola Peltz今年成婚，經常在社交網站放閃。碧咸熱愛紋身，而Brooklyn亦盡得爸爸真傳。Brooklyn接受訪問自稱擁有100個紋身，當中多達7成是為了向老婆示愛。

Brooklyn揸千萬超跑自稱廚師 網友嘲:唔係碧咸大仔? 【下一頁】

Brooklyn近日接受美媒《USA Today》訪問，透露他身上有100個紋身中，有約70個和太太Nicola Peltz相關。當中包括他上周公布，紋在手背上的「已婚」（Married）。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Brooklyn上周出席Variety's Power of Young Hollywood活動時，已被在場媒體問及紋身動機。他就表示自己已經結婚，反問媒體為何不這樣做。他當時指未有深思熟慮就決定要加上這個紋身，因為他突然意識到自己已結婚5個月，才有這個決定。

碧咸大仔老婆疑因婚紗得罪奶奶 「佢無講唔畀我著」 【下一頁】

Brooklyn亦透露Nicola看到紋身後激動落淚，又指每當自己再度為她紋身時，Nicola經常都有類似反應，自己亦喜歡利用紋身為愛妻製造驚喜。

Brooklyn為Nicola紋身的內容包括，將女方雙眼素描畫紋在後頸、胸口位置紋上女方姓氏、食指上紋「Lover」（愛人）、右上臂紋結婚誓詞，及手腕紋上女方已故祖母的名字等。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Brooklyn揸千萬超跑自稱廚師 網友嘲:唔係碧咸大仔?
2022/08/17
Brooklyn揸千萬超跑自稱廚師 網友嘲:唔係碧咸大仔?
碧咸嫂時裝王國負債5億 幸得夫妻檔生意幫補家計
2022/08/15
碧咸嫂時裝王國負債5億 幸得夫妻檔生意幫補家計
碧咸大仔炮製驚喜氹愛妻 IG騷「已婚」紋身表忠
2022/08/12
碧咸大仔炮製驚喜氹愛妻 IG騷「已婚」紋身表忠
碧咸大仔老婆疑因婚紗得罪奶奶 「佢無講唔畀我著」
2022/08/11
碧咸大仔老婆疑因婚紗得罪奶奶 「佢無講唔畀我著」
傳碧咸家族出現婆媳不和 大仔老婆IG發長文淚訴心聲
2022/08/09
傳碧咸家族出現婆媳不和 大仔老婆IG發長文淚訴心聲

你可能感興趣

Brooklyn揸千萬超跑自稱廚師 網友嘲:唔係碧咸大仔?
12:14 2022/08/17
Brooklyn揸千萬超跑自稱廚師 網友嘲:唔係碧咸大仔?
碧咸嫂時裝王國負債5億 幸得夫妻檔生意幫補家計
08:05 2022/08/15
碧咸嫂時裝王國負債5億 幸得夫妻檔生意幫補家計
碧咸大仔炮製驚喜氹愛妻 IG騷「已婚」紋身表忠
17:43 2022/08/12
碧咸大仔炮製驚喜氹愛妻 IG騷「已婚」紋身表忠
網絡熱話 結婚 演員 荷里活 英國 美國

上一篇文章

英通脹下單親母為養仔女獨捱餓 日食一餐致營養不良

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間08:00）
芬蘭美女總理夜蒲片外洩 否認吸毒會繼續做自己（有片）（第二版）
芬蘭美女總理夜蒲片外洩 否認吸毒會繼續做自己（有片）（第二版）
匯豐料2030年 新加坡百萬富翁比例將超越中美
匯豐料2030年 新加坡百萬富翁比例將超越中美
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
身家過千億杜拜王儲貼地遊倫敦 便服搭地鐵竟無人認出（多圖）
身家過千億杜拜王儲貼地遊倫敦 便服搭地鐵竟無人認出（多圖）
【日本疫情】單日再增20萬確診 連續4周全球居首
【日本疫情】單日再增20萬確診 連續4周全球居首
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款