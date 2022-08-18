【蘋果新功能】蘋果GarageBand推混音課程　可重新改編Katy Perry及SEVENTEEN歌曲

▲ iOS版與iPadOS版 GarageBand將推出新「混音課程」，讓用家改編Katy Perry和K-pop團體SEVENTEEN的歌曲。

蘋果（Apple）音樂創作應用程式GarageBand近年不斷推出新功能，讓音樂創作者及大眾嘗試以不同方式創作。蘋果今（18日）宣布，iOS版與iPadOS版 GarageBand將推出新「混音課程」，讓用家改編Katy Perry和K-pop團體SEVENTEEN的歌曲。

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蘋果表示，「混音課程」可讓任何人都能利用當今頂尖藝人的音軌化身DJ，以藝人本人所錄製的歌曲為靈感來源，並透過Apple Creative Pro的逐步教學影片學習，並發揮自己的創意進行改編。Katy Perry與SEVENTEEN的「混音課程」目前已於GarageBand 的「聲音資料庫」中提供免費下載，同時亦包括大量免費的循環、音效和樂器等混音所需的基本素材。

除了Katy Perry與SEVENTEEN外，Billie Eilish、Khalid、Lady Gaga 和 Taylor Swift 等頂尖音樂人的音樂作品皆曾於此前的Today at Apple Remix Session中登場。

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責任編輯：曾曉汶

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