【網店物流小幫手@iM網欄】 混合訂單履行模式 靈活應對電商物流需要

近年不少企業從統營運網店，漸漸走向全渠道、O2O、OMO銷售，以開拓新客源，並提升顧客購物體驗。隨著購物模式變得多元，「混合訂單履行模式」應運而生。

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以下是常見處理訂單的模式：

自行履行訂單（In-house Fulfilment）： 由企業內部自行處理訂單配送流程。無論是存倉、庫存管理、揀貨、包裝訂單，以至安排派送，均運用自己的團隊和設備操作。在這種模式下，企業可自訂和控制每個配送流程的細節，易於作出調整。

第三方履行訂單（Third-party Fulfilment）： 委託第三方物流公司履行訂單，是不少電商企業偏好的方式。企業可將存貨放在第三方物流夥伴的倉庫，並由其專業團隊處理所有物流程序。即時運用第三方物流的倉庫設備、團隊和系統，有助業務快速成長，遊刃有餘地應付穩定而大量的訂單需求。

廠家直送（Drop Shipping）：直送模式讓企業迅速具備訂單配送的能力。當接收訂單後，網店將訂單資料交由生產商/廠房，並由他們直接寄貨給終端消費者。初創網店常用直送模式，以減低存貨成本和囤貨風險。

近年電商行業發展得十分快速，面對愈趨繁複的訂單履行過程，採用「混合訂單履行模式」操作，更能提高物流配送效率和市場應變能力。

例如，一家同步營運實體店和網店的商戶，藉着使用「混合訂單履行模式」，為顧客提供多款取貨選項，如「送貨上門」和「到店取貨」。

對於「到店取貨」的訂單，商戶可以考慮自行履行，靈活調配店內庫存出貨。而較大量的「送貨上門」訂單，則可交付第三方物流公司處理，以提升配送速度。

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面對日趨多元化的電商市場，透過制定合適策略、有效運用資源，可滿足營運和顧客的需要。電商企業可考慮採用「混合訂單履行模式」，如果：

本地市場發展漸趨成熟，希望拓展業務至海外，並打算在當地備貨配送

公司內部只想處理部分訂單配送

正測試「線上銷售、線下取貨」的選擇給顧客

缺乏物流設備和人力資源，未能處理龐大的訂單量

現行的業務策略，能支援實行混合履行訂單模式

「混合訂單履行模式」的興起，為企業提供了更全面、更具彈性的物流配送體驗，大大提升營運效率。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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