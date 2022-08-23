【網店物流小幫手@iM網欄】 混合訂單履行模式 靈活應對電商物流需要

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近年不少企業從統營運網店，漸漸走向全渠道、O2O、OMO銷售，以開拓新客源，並提升顧客購物體驗。隨著購物模式變得多元，「混合訂單履行模式」應運而生。
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以下是常見處理訂單的模式：
近年電商行業發展得十分快速，面對愈趨繁複的訂單履行過程，採用「混合訂單履行模式」操作，更能提高物流配送效率和市場應變能力。
例如，一家同步營運實體店和網店的商戶，藉着使用「混合訂單履行模式」，為顧客提供多款取貨選項，如「送貨上門」和「到店取貨」。
對於「到店取貨」的訂單，商戶可以考慮自行履行，靈活調配店內庫存出貨。而較大量的「送貨上門」訂單，則可交付第三方物流公司處理，以提升配送速度。
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面對日趨多元化的電商市場，透過制定合適策略、有效運用資源，可滿足營運和顧客的需要。電商企業可考慮採用「混合訂單履行模式」，如果：
「混合訂單履行模式」的興起，為企業提供了更全面、更具彈性的物流配送體驗，大大提升營運效率。
作者_葉翠玲簡介
e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。
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撰文 : 葉翠玲
欄名 : 網店物流小幫手