英國A-Level放榜 考獲A或A*比例跌至三成半

英國高級程度考試（A-Level）周四（18日）放榜，由於當局今年調整評分，考獲A及A*成績的考生比例跌至大約36.4%。共有近42.6萬人獲大學學位課程錄取，錄取人數較去年跌2%。

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A-Level去年因應新冠疫情放寬評分，不少名校有超收情況，當局今年調整評分。數據顯示今年有36.4%考生考獲A及A*，較去年的44.8%大跌8.4個百分點，相等於少8萬人考獲A及A*。

不過今年考獲A及A*的考生比例，仍較2019年的25.4%高11個百分點。至於今年的整體合格率為98.4%，略低於去年的99.5%，但高於 2019年的97.6%。

而女性考生的整體合格率為98.7%，高於男性考生的98.1%。

英國大學聯招系統UCAS的初步數據顯示，今年目前有425,830人獲英國大學學位課程錄取，較去年同期少2%。

不過UCAS也預計，今年成功被首選大學課程錄取的考生比例料創新高。

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今年通過UCAS獲得錄取的留學生比例，佔整體全日制本科學位申請人總數約12.3%，低於2019年的14.7%。中國留學生人數增長35%，而來自印度及尼日利亞的學生也分別增加27%及43%。

政府因應新冠疫情連續兩年取消考試，依賴老師評分下出現「成績通脹」（grade inflation）。政府今年要將考獲A及A*成績的考生比例調整至疫情前水平。

今年預計有4萬至6萬名考生未能取得入讀心儀課程所需的成績，寄望在UCAS補錄（Clearing）階段獲學校錄取。

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責任編輯：鄭錦玲