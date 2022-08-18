【業績｜內房股】越秀地產：沒有參與恒大項目的併購活動　半年純利按年跌25.8%　中期息降至31.9仙

越秀地產 （00123） 截至6月底止，半年純利按年跌25.8%至17.1億元（人民幣，下同），主因人民幣匯率波動產生的淨匯兌損失以及投資物業評估淨跌值所致，核心淨利潤則按年升1.4%至21.3億元。越秀地產擬派中期息約0.319港元（相當於人民幣0.275元），按年跌2.1%，派息總額佔核心淨利潤的40%。

中國恒大 （03333） 正在放售灣仔中國恒大中心全幢商廈，長實確認已入標項目，而去年8月曾傳出越秀地產以約100億元洽購。問及有否入標中國恒大中心，越秀地產董事長林昭遠表示，集團沒有參與恒大項目的併購活動，但正密切關注香港的項目，對香港未來的發展充滿信心，有合適項目都會投資。

至於併購，林昭遠指，市場上各類資產也有關注，尤其是集團佈局的城市，有合適的項目會積極爭取。問及會否與資產管理公司（AMC）聯手，他指，集團可以吸收市場上有債務問題資產的能力有限，故有與AMC聯合關注。

截至6月底止，剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別為69.4%、59.7%和1.45倍，「三道紅線」保持「綠檔」。而現金及現金等價物及監控存款為390.5億元，較去年同期跌3.6%。期內平均借貸利率為4.11%，按年下降34個基點。

期內，營業收入按年升29.1%至312.9億元。上半年累計合同銷售約489.1億元，按年升3.2%，其中，廣州實現的合同銷售金額按年升10.4%至293.4億元。上半年毛利率為21.2%，按年跌5.6個百分點。

維持全年銷售目標1235億元

集團維持今年全年銷售目標1235億元，有信心可以達成，而下半年可售貨值約2446億元，去化率約58%。

截至6月底止， 集團TOD項目總土地儲備約359萬平方米，約佔集團總土地儲備的12.6%，上半年TOD項目實現合同銷售額約120.7億元，按年升58.8%。

對於行業展望，林昭遠指，現時行業困難比較大，但政策層面上，在房住不炒的基調下，政策表明支持剛性、改善性住宅的需求，故不論在財稅、貨幣政策及各大城市的限制條款，都相應放鬆了，料政策會不斷放鬆，他希望會逐步進入企穩回升過程，但提醒回復中可能會有分化，核心城市的回暖時間或較提前一點。

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編輯：袁諾曦