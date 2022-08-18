  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 20:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內房股】越秀地產：沒有參與恒大項目的併購活動　半年純利按年跌25.8%　中期息降至31.9仙

股市 19:12 2022/08/18

分享：

分享：

越秀地產 （00123） 截至6月底止，半年純利按年跌25.8%至17.1億元（人民幣，下同），主因人民幣匯率波動產生的淨匯兌損失以及投資物業評估淨跌值所致，核心淨利潤則按年升1.4%至21.3億元。越秀地產擬派中期息約0.319港元（相當於人民幣0.275元），按年跌2.1%，派息總額佔核心淨利潤的40%。

中國恒大 （03333） 正在放售灣仔中國恒大中心全幢商廈，長實確認已入標項目，而去年8月曾傳出越秀地產以約100億元洽購。問及有否入標中國恒大中心，越秀地產董事長林昭遠表示，集團沒有參與恒大項目的併購活動，但正密切關注香港的項目，對香港未來的發展充滿信心，有合適項目都會投資。

至於併購，林昭遠指，市場上各類資產也有關注，尤其是集團佈局的城市，有合適的項目會積極爭取。問及會否與資產管理公司（AMC）聯手，他指，集團可以吸收市場上有債務問題資產的能力有限，故有與AMC聯合關注。

截至6月底止，剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別為69.4%、59.7%和1.45倍，「三道紅線」保持「綠檔」。而現金及現金等價物及監控存款為390.5億元，較去年同期跌3.6%。期內平均借貸利率為4.11%，按年下降34個基點。

期內，營業收入按年升29.1%至312.9億元。上半年累計合同銷售約489.1億元，按年升3.2%，其中，廣州實現的合同銷售金額按年升10.4%至293.4億元。上半年毛利率為21.2%，按年跌5.6個百分點。

維持全年銷售目標1235億元

集團維持今年全年銷售目標1235億元，有信心可以達成，而下半年可售貨值約2446億元，去化率約58%。

截至6月底止， 集團TOD項目總土地儲備約359萬平方米，約佔集團總土地儲備的12.6%，上半年TOD項目實現合同銷售額約120.7億元，按年升58.8%。

對於行業展望，林昭遠指，現時行業困難比較大，但政策層面上，在房住不炒的基調下，政策表明支持剛性、改善性住宅的需求，故不論在財稅、貨幣政策及各大城市的限制條款，都相應放鬆了，料政策會不斷放鬆，他希望會逐步進入企穩回升過程，但提醒回復中可能會有分化，核心城市的回暖時間或較提前一點。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【業績｜物管股】越秀服務半年多賺19%至2億元人幣　不派息

【內房危機】中銀保監據報調查銀行就房地產貸款風險曝露　外資銀行亦需參與

編輯：袁諾曦

港股 越秀地產（00123）

上一篇文章

【分析｜H按封頂息】大型銀行推首年定息按揭　銀行界：未必引來普遍同業跟風

下一篇文章

【業績｜互聯網醫療】平安健康1833上半年虧損收窄五成至4.2億人幣　總裁：企業健康管理市場規模可達3萬億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【美股期貨】道指期貨微跌13點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微跌13點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升34點　北水轉淨流入6.8億元　買騰訊（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升34點　北水轉淨流入6.8億元　買騰訊（不斷更新）
【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款