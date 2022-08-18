【業績｜內房股】越秀地產半年純利按年跌25.8%　中期息降至31.9仙

越秀地產 （00123） 截至6月底止，半年純利按年跌25.8%至17.1億元（人民幣，下同），主因人民幣匯率波動產生的淨匯兌損失以及投資物業評估淨跌值所致，核心淨利潤則按年升1.4%至21.3億元。越秀地產擬派中期息約0.319港元（相當於人民幣0.275元），按年跌2.1%，派息總額佔核心淨利潤的40%。

截至6月底止，「三道紅線」保持「綠檔」，剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別為69.4%、59.7%和1.45倍，而現金及現金等價物及監控存款為390.5億元，較去年同期跌3.6%。期內平均借貸利率為4.11%，按年下降34個基點。

期內，營業收入按年升29.1%至312.9億元。上半年累計合同銷售約489.1億元，按年升3.2%，其中，廣州實現的合同銷售金額按年升10.4%至293.4億元。

上半年毛利率為21.2%，按年跌5.6個百分點。

截至6月底止， 集團TOD項目總土地儲備約359萬平方米，約佔集團總土地儲備的12.6%，上半年TOD項目實現合同銷售額約120.7億元，按年升58.8%。

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編輯：袁諾曦