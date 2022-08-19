【業績│工業股】森松國際升2%創八個月高　上半年純利按年翻倍至3億人幣、表現勝盈喜

▲ 【業績│工業股】森松國際上半年純利按年升超一倍至13.03億人幣 不派息

森松國際 （02155） 發表中期業績，截至今年6月底止6個月純利為3.03億元（人民幣，下同），按年升1.11倍，表現勝盈喜的增1倍；毛利率為26.6%，按年升0.4個百分點。每股基本盈利為0.29元，按年升52.63%，不派中期息。

森松國際現升1.9%，報10.76元，創八個月高。

集團期內收入按年升59.8%至29.65億元，按產品種類劃分，收入按年増長最多為動力電池原材料，佔12.6%，増加超過10倍至約3.74億元；收入佔比最大為製藥和生物製藥，佔38.2%，收入按年増長1.05倍至約11.32億元。

訂單方面，集團指，上半年新簽訂單共455份，合同金額約為51.11億元，按年增長約50.1%；在手訂單共555份，合同金額約為78.81億元，按年增長約61.5%，預計全年新交付的擴建產能和原有產能可充分利用。

集團表示，期內於江蘇省有一項南通生產基地擴建項目投入運營，總建築面積約38萬平方米，使現有產能提升20%至25%。 另有一項常熟生產基地項目已經啟動，項目一期約13萬平方米，預計在2023年第4季度開始交付使用，投產後的年銷售額預計將達到20億元。

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實習記者：張巧怡