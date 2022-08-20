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【樂齡科技】人口老化成大勢　港初創研發可爬樓梯電動輪椅

10:00 2022/08/20

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有本地初創針對此情況，設計出可爬樓梯的電動輪椅，當中採用多重感應器，向用家提示樓梯的距離。

人口高齡化已成全球趨勢，而行動不便是不少長者面對的問題，嚴重時更需要以輪椅代步。雖然現時不少地方已採用無障礙設計，但有些建築物如唐樓仍以樓梯上落為主。有本地初創針對此情況，設計出可爬樓梯的電動輪椅，當中採用多重感應器，向用家提示樓梯的距離。

【醫療科技】研究：Apple Watch心電圖功能 可檢測心臟病發症狀

Libpet研發組組長林炫燚表示，因輪椅在爬行過程中，履帶和樓梯之間的觸碰點必須達到3個或以上，才可以保持輪椅平衡；如果接觸點只有兩個，而接觸點只在履帶的中間段，會導致輪椅出現搖擺狀態。因此，團隊製作出不同長度的輪椅模組，以確定產品的長度及間距。此外，輪椅的零件採用3D打印，以便隨時作出改動。

【人工智能】Google研多用途AI機械人 冀可對談及理解指令

該輪椅最大用途是協助輪椅人士上落樓梯，因此產品設有多重感應器，配合人工智能（AI）演算法，輔助攀登過程。林炫燚又稱，車輛倒後時會有提示提醒駕駛者與障礙物的距離，故將類似方法應用在輪椅中。團隊利用多傳感器融合的技術，在輪椅的周圍裝配上多個傳感器，檢測周圍障礙物與其距離，且給予用戶即時反饋，更讓他們可根據反饋調整輪椅的運動狀態。

團隊計劃在今年第三個及第四個季度之間進行ISO認證，以及於今年底進行小規模的製造與投產。

【小米機械人】小米「One More Thing」 人型仿生機械人CyberOne亮相

記者：廖淑瑩

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