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【業績︱手遊股】網易績後插半成　公司：版號是稀缺資源　在內地要開發更高質遊戲　上季經調整淨利潤升28%（第二版）

股市 09:24 2022/08/19

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網易上季經調整持續經營淨利潤為54.1億人幣　按年升28%　勝預期

網易 （09999） 第二季業績勝預期，純利按年升49.4%至52.9億元（人民幣，下同），其中，持續經營淨利潤為46.7億元（人民幣，下同），按年升31.8%，非公認會計準則下，持續經營淨利潤為54.1億元，按年升28%。網易第二季度股利，為每股0.072美元，即每股美國存託股0.36美元。

網易績後插4.9%，報135元。

若有需要　料轉為第一上市過程順暢

管理層表示，正密切關注中美的審計底稿進展，由於是地緣政策問題，已超出企業可控範圍，但集團對中美審計底稿討論審慎樂觀，料雙方會有一定共識，不預期出現「硬著陸」或「脫鈎」的情況。即使網易將來有需要由第二上市轉為第一上市，相信過程將會順暢，不會出現大障礙。

雖然內地已重新批出遊戲版號，但仍未見網易等大型遊戲開發商上榜。管理層指，內地監管警示公司要更珍惜內地市場，要開發更優質的遊戲，因版號是稀缺資源。由於網易過去一年沒有獲發版號，故公司要將業務發展方向及研發轉向歐美日韓等海外市場，以及尋求與海外創意製作人以各種方式合作，開發更多受歡迎的作品。

不少內地互聯網公司提及要降本增效，網易認為，應看長遠去優化營銷費用，而非著眼於現時大環境不理想。過去公司積極投入研發，現時人手仍相對穩定，因為投資於人才及科技是公司面向國際市場的主要競爭力。

上半年收入按年升近13%

期內，淨收入為232億元，按年增加12.8%，遊戲及相關增值服務收入為181億元，按年增加15%，其中，來自於在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值服務淨收入的92.8%，而來自於手遊的淨收入佔在線遊戲淨收入的 66.1%。有道淨收入為9.6億元，按年跌26.1%。

上季遊戲及相關增值服務的毛利率為64.9%，按年升1.7個百分點。

網易表示，《永劫無間》於6月發布了Xbox版本，並將繼續豐富遊戲開發產品綫，即將推出《永劫無間》手遊、《逆水寒》手遊和《倩女幽魂隱 世錄》，以及在海外市場推出《哈利波特：魔法覺醒》。

（第二版加入業績會內容）

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編輯：袁諾曦

港股 美股 網易（美：NTES） 網易－S（09999）

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