【業績︱手遊股】網易上季經調整持續經營淨利潤為54.1億人幣　按年升28%　勝預期

▲ 網易上季經調整持續經營淨利潤為54.1億人幣 按年升28% 勝預期

網易 （09999） 第二季業績勝預期，歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為46.7億元（人民幣，下同），按年升31.8%，非公認會計準則下，持續經營淨利潤為54.1億元，按年升28%。網易第二季度股利，為每股0.072美元，即每股美國存託股0.36美元。

期內，淨收入為232億元，按年增加12.8%，遊戲及相關增值服務收入為181億元，按年增加15%，其中，來自於在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值服務淨收入的92.8%，而來自於手遊的淨收入佔在線遊戲淨收入的 66.1%。有道淨收入為9.6億元，按年跌26.1%。

上季遊戲及相關增值服務的毛利率為64.9%，按年升1.7個百分點。

網易表示，《永劫無間》於6月發布了Xbox版本，並即將推出《永劫無間》手遊、《逆水寒》手遊和《倩女幽魂隱 世錄》，以及在海外市場推出《哈利波特：魔法覺醒》。

相關文章：

【分析│騰訊業績】大摩料騰訊第三季經調整經營溢利率按季改善、惟降目標價 一文看清大行對騰訊看法（不斷更新）

【手遊股】網易午後曾逆市倒跌3% 據指和動視暴雪放棄《魔獸世界》手機版 雙方在合同條款上存分歧

編輯：袁諾曦