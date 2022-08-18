  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱手遊股】網易上季經調整持續經營淨利潤為54.1億人幣　按年升28%　勝預期

股市 17:18 2022/08/18

分享：

分享：

網易上季經調整持續經營淨利潤為54.1億人幣　按年升28%　勝預期

網易 （09999） 第二季業績勝預期，歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為46.7億元（人民幣，下同），按年升31.8%，非公認會計準則下，持續經營淨利潤為54.1億元，按年升28%。網易第二季度股利，為每股0.072美元，即每股美國存託股0.36美元。

期內，淨收入為232億元，按年增加12.8%，遊戲及相關增值服務收入為181億元，按年增加15%，其中，來自於在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值服務淨收入的92.8%，而來自於手遊的淨收入佔在線遊戲淨收入的 66.1%。有道淨收入為9.6億元，按年跌26.1%。

上季遊戲及相關增值服務的毛利率為64.9%，按年升1.7個百分點。

網易表示，《永劫無間》於6月發布了Xbox版本，並即將推出《永劫無間》手遊、《逆水寒》手遊和《倩女幽魂隱 世錄》，以及在海外市場推出《哈利波特：魔法覺醒》。

相關文章：

【分析│騰訊業績】大摩料騰訊第三季經調整經營溢利率按季改善、惟降目標價　一文看清大行對騰訊看法（不斷更新）

【手遊股】網易午後曾逆市倒跌3%　據指和動視暴雪放棄《魔獸世界》手機版　雙方在合同條款上存分歧

編輯：袁諾曦

港股 美股 網易（美：NTES） 網易－S（09999）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【美股期貨】道指期貨微跌13點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微跌13點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【港股市況】騰訊逆市升3%難撐大市　恒指全日跌158點　吉利、東亞績後齊跌3%（不斷更新）
【港股市況】騰訊逆市升3%難撐大市　恒指全日跌158點　吉利、東亞績後齊跌3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款