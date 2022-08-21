  • 28°C
香港時間 : 2022821日 (週日) 09:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

湯大亮：樓市將現黎明前黑暗

名人薈萃 09:00 2022/08/21

分享：

分享：

日唱淡樓市的新聞鋪天蓋地，劈價蝕讓日日發生，令到政府亦不得不考慮挽救樓市，而令到樓市下跌最大原因就是加息，即使政府有心，但亦無力控制市場不加息，唯有用其他政策幫助樓市。

【青姐話】升唔上又跌唔落  利淡盡出是利好？

特首在周一（8日）宣布，政府放寬入境檢疫措施，從7日酒店隔離檢疫減少至3+4，即是3日酒店隔離，4日家居隔離。在家居隔離期間，入境人士是可以出外、上班或見客，但不能夠堂食，這個措施令大多數人喜出望外，甚至有人認為，下一次將會是全面性放寬，對穩定樓市有極之利好作用，但政府可能認為不足夠，「一於加多兩錢重」。

撤辣招利好樓市

行政會議召集人葉劉淑儀傳出，政府會取消國內人士在香港買樓的辣招印花稅，如果消息屬實，對樓市影響是立竿見影。在消息傳出當日，香港地產股上升不少。不過，財爺陳茂波立刻否認。究竟政府會不會撤銷國內人在香港買樓的辣招印花稅？不但國內買家心急，香港業主也心急，因為消息屬實，他們就不用劈價蝕讓。

筆者認為是會撤銷，首先考慮的，就是葉劉是何許人也，從政多年，經驗豐富，現在貴為行政會議召集人，絕對不會犯如此低級錯誤，正是空穴來風，並非無因，辣招印花稅一定會撤銷，不過是幾個月之後的事，原因是等最近繳付了辣招印花稅買樓的國內人士，完成交易才撤銷，否則就會引起很多不必要麻煩。說到底，樓價30%辣招印花稅並不是一個小數目，所以財爺才會說暫時未有討論，不想事件節外生枝。

多等幾月價更好

大家千萬別以為，撤辣令樓市會一帆風順，結果雖然是非常好，但此前，樓市將會出現黎明前黑暗，由於葉劉漏了口風，打算在香港買樓的國內人士，一定不介意等多幾個月，至於現在賣樓的香港業主，如果預料政府撤辣，國內買家有機會出較高價錢，既然買賣雙方都不介意多等一會，在這幾個月，成交量一定會大幅下跌，不過大家又不用擔心，這只不過是樓市黎明前的黑暗，之後就會出「猛太陽」。

節錄自第773期《iMoney Wealth》鑑古知今。

【溫股知新】港股烏雲滿佈 後市寄望財報

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 湯文亮

相關文章

買家代繳過百萬辣稅　天晉三房「筍盤」年半蝕270萬
2022/07/26
買家代繳過百萬辣稅　天晉三房「筍盤」年半蝕270萬
港樓未脫頹勢　官方樓價指數創近一年半低
2022/07/27
港樓未脫頹勢　官方樓價指數創近一年半低

你可能感興趣

買家代繳過百萬辣稅　天晉三房「筍盤」年半蝕270萬
17:26 2022/07/26
買家代繳過百萬辣稅　天晉三房「筍盤」年半蝕270萬
港樓未脫頹勢　官方樓價指數創近一年半低
13:08 2022/07/27
港樓未脫頹勢　官方樓價指數創近一年半低

知多啲

【香港經濟】貿發局：3+4安排無助國際會議參展者入場　冀盡早剔出「疫苗通行證」表列處所
【香港經濟】貿發局：3+4安排無助國際會議參展者入場　冀盡早剔出「疫苗通行證」表列處所
樓價 隔離檢疫 香港物業 印花稅 香港 葉劉淑儀

下一篇文章

【健康人生】密度比強度重要 應每日小量運動 效果更顯著
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有盈退休】中招才知驚
【有盈退休】中招才知驚
【著數優惠】香港電腦通訊節2022明日開幕 一文看清參展商過百產品優惠 激安大購賞設多款限量1元筍貨
【著數優惠】香港電腦通訊節2022明日開幕 一文看清參展商過百產品優惠 激安大購賞設多款限量1元筍貨
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【恒指季檢】神華二度染藍 百度周大福翰森同入圍
【恒指季檢】神華二度染藍 百度周大福翰森同入圍
【玩樂好去處】山頂纜車27.8重開 本地乘客享多項開幕優惠 快閃優惠成人$35搭纜車
【玩樂好去處】山頂纜車27.8重開 本地乘客享多項開幕優惠 快閃優惠成人$35搭纜車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款