湯大亮：樓市將現黎明前黑暗

日唱淡樓市的新聞鋪天蓋地，劈價蝕讓日日發生，令到政府亦不得不考慮挽救樓市，而令到樓市下跌最大原因就是加息，即使政府有心，但亦無力控制市場不加息，唯有用其他政策幫助樓市。

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

特首在周一（8日）宣布，政府放寬入境檢疫措施，從7日酒店隔離檢疫減少至3+4，即是3日酒店隔離，4日家居隔離。在家居隔離期間，入境人士是可以出外、上班或見客，但不能夠堂食，這個措施令大多數人喜出望外，甚至有人認為，下一次將會是全面性放寬，對穩定樓市有極之利好作用，但政府可能認為不足夠，「一於加多兩錢重」。

撤辣招利好樓市

行政會議召集人葉劉淑儀傳出，政府會取消國內人士在香港買樓的辣招印花稅，如果消息屬實，對樓市影響是立竿見影。在消息傳出當日，香港地產股上升不少。不過，財爺陳茂波立刻否認。究竟政府會不會撤銷國內人在香港買樓的辣招印花稅？不但國內買家心急，香港業主也心急，因為消息屬實，他們就不用劈價蝕讓。

筆者認為是會撤銷，首先考慮的，就是葉劉是何許人也，從政多年，經驗豐富，現在貴為行政會議召集人，絕對不會犯如此低級錯誤，正是空穴來風，並非無因，辣招印花稅一定會撤銷，不過是幾個月之後的事，原因是等最近繳付了辣招印花稅買樓的國內人士，完成交易才撤銷，否則就會引起很多不必要麻煩。說到底，樓價30%辣招印花稅並不是一個小數目，所以財爺才會說暫時未有討論，不想事件節外生枝。

多等幾月價更好

大家千萬別以為，撤辣令樓市會一帆風順，結果雖然是非常好，但此前，樓市將會出現黎明前黑暗，由於葉劉漏了口風，打算在香港買樓的國內人士，一定不介意等多幾個月，至於現在賣樓的香港業主，如果預料政府撤辣，國內買家有機會出較高價錢，既然買賣雙方都不介意多等一會，在這幾個月，成交量一定會大幅下跌，不過大家又不用擔心，這只不過是樓市黎明前的黑暗，之後就會出「猛太陽」。

節錄自第773期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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