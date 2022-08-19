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【業績｜互聯網音樂】雲音樂績後跌3%　指生產優質內容較短期促銷重要　指版權費不合理地高 （第二版）

宏觀解讀 10:29 2022/08/19

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【業績｜互聯網音樂】雲音樂績後跌3%　指生產優質內容較短期促銷重要　指版權費不合理地高 （第二版）

雲音樂 （09899） 今年上半年收入按年增長33.8%至42.59億元（人民幣，下同），期內虧損由去年同期38億元，顯著收窄至今年上半年2.71億元，經調整淨虧損亦由去年上半年5.33億元減至今年2.17億元。

公司毛利率更由去年上半年負0.4%，升至今年上半年12.6%，由負轉正，主要原因為收入大幅上升及對內容授權費的控制。

雲音樂現報68.6元，跌2.7%。

雲音樂：相信用戶生活長遠離不開音樂 內容比促銷更重要

雲音樂管理層指出，未來對互聯網音樂行業競爭格局及賽道具信心，認為自家平台的演算最能明白用戶口味，指「每個月不到30塊錢就能享受高品質音樂」價錢定位合理，料用戶將越來越多。又指用戶規模現時仍有擴大空間，相信用戶生活離不開音樂。不會只看短期業務擴大而作促銷，但希望除會員及廣告費收入外，能有其他增值服務作廣泛收入來源；更關注長遠以優質內容，打動熱愛音樂的年輕人在10年至20年後，仍回憶青春時於平台上伴隨其最青春美好的時間。

雲音樂：版權費不合理地高 更應用以鼓勵獨立音樂人生產

平台使用時間方面，日均活躍用戶花費聽歌時間按年增約3分42秒至約80分36秒；其中日均使用逾80分鐘的蘋果用戶，其聽歌內容可反映音樂多樣性。

在資金用途方面，雲音樂指內部將生產優質內容，外部可幫助獨立音樂人生產優質內容；以及遇到好的內容都會收購；現時平台有逾50萬名獨立音樂人，料人數將不斷增加。在版權費支出方面，雲音樂指出現時版權費是「不合理地高」，希望通過政府及行業共同努力，可減輕版權成本。集團指出新版權支出應用以鼓勵內地熱愛創作及具創作能力的獨立音樂人生產，以顯示中國真正原創能力，稱「希望獨立音樂人也能賺到錢，音樂應該值得合理費用」。

社交娛樂業務成增長動力

社交娛樂服務業務成集團增長主要動力，上半年收入達24.75億元，按年大增56.7%，其中月付費用戶數目今年增至120萬人，較去年同期49.64萬急增超過1倍，惟業務每月每付費用戶收入為329.8元，較去年同期526.5元顯著減少。

公司上半年在線音樂服務月活躍月戶數達1.82億，按年輕微減少約260萬，但該分部業務收入則按年增長11.2%，至17.84億元，主要由於會員訂閱銷售收入大幅增長，公司指月付費用戶數目由去年上半年2610萬，升至今年3760萬，會員付費比率去年上半年14.2%，急升至今年20.7%，每月每付費用戶收入則按年輕微減少0.3元，至6.5元。

雲音樂與網易重磅遊戲合作後，表明會尋求更多業務聯繫，如拓展聽歌體驗的消費場景，並實現商業化。

註：第二版加入電話會議內容

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編輯：葉志偉

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業績公布 港股 雲音樂（09899）

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