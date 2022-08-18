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【業績｜互聯網音樂】雲音樂上半年虧蝕大幅收窄　期內毛利率由負轉正

宏觀解讀 17:36 2022/08/18

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雲音樂 （09899） 今年上半年收入按年增長33.8%至42.59億元（人民幣，下同），期內虧損由去年同期38億元，顯著收窄至今年上半年2.71億元，經調整淨虧損亦由去年上半年5.33億元減至今年2.17億元。

公司毛利率更由去年上半年負0.4%，升至今年上半年12.6%，由負轉正，主要原因為收入大幅上升及對內容授權費的控制。

社交娛樂業務成增長動力

社交娛樂服務業務成集團增長主要動力，上半年收入達24.75億元，按年大增56.7%，其中月付費用戶數目今年增至120萬人，較去年同期49.64萬急增超過1倍，惟業務每月每付費用戶收入為329.8元，較去年同期526.5元顯著減少。

公司上半年在線音樂服務月活躍月戶數達1.82億，按年輕微減少約260萬，但該分部業務收入則按年增長11.2%，至17.84億元，主要由於會員訂閱銷售收入大幅增長，公司指月付費用戶數目由去年上半年2610萬，升至今年3760萬，會員付費比率去年上半年14.2%，急升至今年20.7%，每月每付費用戶收入則按年輕微減少0.3元，至6.5元。

雲音樂與網易重磅遊戲合作後，表明會尋求更多業務聯繫，如拓展聽歌體驗的消費場景，並實現商業化。

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編輯：葉志偉

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