芬蘭美女總理跳舞夜蒲片外洩 民眾批唔顧形象促下台（有片）

現年36歲的芬蘭女總理馬林為該國史上最年輕的總理，但屢次傳出她喜愛夜蒲及參加派對。社交網站日前流傳的影片顯示，馬林與一班名人朋友在派對載歌載舞。有網民指控馬林完全不顧自己身為總理的形象，甚至有人要求她下台。

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有網民在社交平台Instagram的好友限時動態發現，芬蘭女總理馬林（Sanna Marin）與一班好友在室內舉辦派對喝酒，背景同時播放芬蘭歌手Petri Nygård及Antti Tuisku的歌曲，他們一邊跳舞一邊唱歌，隨著節奏擺動身體狂歡。

其中身穿背心的馬林更跪在地上高舉雙手，跟著音樂瘋狂扭動身體，又嘟起嘴與友人合照，相當投入，與平時的總理形象大相逕庭。

外媒於影片發現，除了馬林外，多位當地名人包括歌手Alma、TikTok網紅Janita Autio、電視主持Tinni Wikström、YouTuber Ilona Ylikorpi、馬林黨友兼國會議員Ilmari Nurminen都有在場，但無法確定影片拍攝時間及地點。

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馬林跳舞狂歡片

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芬蘭傳媒就影片向馬林及所屬的社會民主黨（Social Democratic Party）查詢，但未獲回覆。

當地網民紛紛批評馬林不顧總理形象，其中主持人Aleksi Valavuori於Twitter批評馬林是國家有史以來最無能的總理，要求她馬上落台。

馬林並非首次因參加派對及夜蒲而備受抨擊。她去年因被列為新冠密切接觸者時，被揭發無遵守隔離建議夜蒲至凌晨4點，其後就事件致歉。

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責任編輯：郭麗明