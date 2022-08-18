【業績｜互聯網醫療】平安健康1833上半年虧損收窄五成至4.2億人幣　總裁：企業健康管理市場規模可達3萬億元

▲ 平安健康1833上半年虧損收窄五成至4.2億人幣 收入跌26%至28億人幣

平安健康（01833，原稱平安好醫生）公布，上半年收入達28.28億元（人民幣，下同），按年減少25.9%，期內股東應佔虧損達4.24億元，按年收窄51.8%；毛利率達27.3%，按年增長0.5個百分點。

平安健康總裁吳軍表示，企業健康管理已經成為企業管理的重要環節，目前企業健康管理市場規模約在2300億元人民幣，中長期這一規模將達2萬至3萬億元，雖然受防疫措施影響，一定程度上限制公司拜訪潛在客戶，但企業端業務發展仍然穩健，整體符合預期，目前公司已經建立比較完善面向企業員工的產品體系。

董事會主席兼首席執行官方蔚豪表示，平安健康的新戰略是整體向企業健康管理服務邁進，而中國平安 （02318） 擁有2.23億金融客戶、超過200萬以上的企業客戶，可以為平安健康的客戶來源提供支撐。

此外，方蔚豪又指，平安健康推行的家庭醫生會員制，將會成為未來的就醫方向。目前中國傳統醫療網絡以專科為主，著重治療治愈疾病，但家庭醫生可以填補線上及線下醫療、傳統醫院以及互聯網醫院之間的斷點，如為客戶建立好病歷檔案、提供院外醫療幫助等。

註冊用戶數按年增4.2% 超過4.4億人

截至6月30日，平安健康的註冊用戶數超過4.4億人，較去年底增長4.2%，當中46.5%的用戶來自平安集團插件，累計諮詢量達13.11億人次，較去年底增長3.3%。

期內LTM付費用戶數超過4000萬人，增長4.8%，當中B端付費用戶數超200萬，F端付費用戶數超3300萬；月付費用戶轉化率較去年底增加7.2個百分點，至32%。

期內公司合作意願超過3000家，當中三級醫院比例近85%。截至6月底，合作要點達20.8萬家，全國覆蓋率超35%，在超過150個城市實現1小時送藥，在80座城市開通7*24小時送藥服務。

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記者：梁安琪