【業績｜互聯網醫療】平安健康1833上半年虧損收窄五成至4.2億人幣　收入跌26%至28億人幣

▲ 平安健康1833上半年虧損收窄五成至4.2億人幣 收入跌26%至28億人幣

平安健康（01833，原稱平安好醫生）公布，上半年收入達28.28億元（人民幣，下同），按年減少25.9%，期內股東應佔虧損達4.24億元，按年收窄51.8%；毛利率達27.3%，按年增長0.5個百分點。

截至6月30日，平安健康的註冊用戶數超過4.4億人，較去年底增長4.2%，當中46.5%的用戶來自平安集團插件，累計諮詢量達13.11億人次，較去年底增長3.3%。

期內LTM付費用戶數超過4000萬人，增長4.8%，當中B端付費用戶數超200萬，F端付費用戶數超3300萬；月付費用戶轉化率較去年底增加7.2個百分點，至32%。

期內公司合作意願超過3000家，當中三級醫院比例近85%。截至6月底，合作要點達20.8萬家，全國覆蓋率超35%，在超過150個城市實現1小時送藥，在80座城市開通7*24小時送藥服務。

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記者：梁安琪