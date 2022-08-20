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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】 推介：遇鍳文明 中西文化互相借鍳

名人薈萃 09:45 2022/08/20

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將香港做為中西文化中心，會是一個好的政策，但希望不會只是好的願望。香港的優勢是背靠內地，面向國際，言論寬鬆，稅率較低。不過，這優勢與營商環境似乎差不多，培養文化藝術的土壤，不算深厚豐盈。

【青姐話】升唔上又跌唔落  利淡盡出是利好？

香港不少大學都設有藝術、創意科目，人才也不少，但似乎仍缺乏一間獨立的視覺藝術學院。在這之前，文化的普及非常重要，對東西方文化、藝術、歷史都有一定的了解，才承載得起交流與發展。媒體在這方面的推廣真是義不容辭的事，以筆者觀察本港的電視台，有綫的《拉近文化》、無綫的《文化廣場》都是很長時間在介紹文化藝術。此外，無綫購買一些外國的文化節目，筆者印象深刻的有《樂聖貝多芬》、《大藝術家》等。也有內地的紀錄片，筆者最喜歡的是《花開中國》，講述原來西方許多花卉，都是源於中國，然後衍生出萬千不同品種，可惜只有5集，分別介紹了杜鵑、牡丹、月季、菊花及茶花的故事，希望日後有第二季。

中西文化作對比

最近無意中發現一個由央視製作的文化節目《遇鍳文明》，非常值得推薦，它是一種半綜藝形式，並且在晚上黃金時間播出。所謂「遇鍳」（鍳與鑑同意），是指中國與西方文化的互相借鍳。
每一集的《遇鍳文明》會選擇2種文化載體作為中西文化的對比，邀請內地及外國專家介紹分析其起源，文化特質與內涵，發展脈絡等，另外也會邀請藝術家分享怎樣用外來技巧，表達中國人的思想，又或者中國的藝術如何在西方演變下來。
筆者第一次看到那集的主題是「陶瓷與玻璃」。除了介紹各自的演變，節目也選取了各一件精品作為賞析，陶瓷選了郎窑紅，介紹其色澤的特徵及技巧的難度。不過，陶瓷不僅表現燒製及色彩，也展示中國文化中的詩書畫，郎窑紅的單一色彩顯然代表性不足，筆者覺得青花或珐瑯彩瓷反而不錯。

花瓶故事不簡單

作為與陶瓷郎窑紅花瓶的對應，大會挑選了一世紀製成的羅馬波特蘭花瓶（藏於英國皇家艾爾伯特博物館）則充滿故事性。玻璃藍色底瓶之上雕刻了白色故事人物，相信是描寫古羅馬帝王奧古斯都出生的場景，奧古斯都希望營造自己是太陽神阿波羅兒子的一種迹象，所以命人製造這件器物。這件珍品曾於1845年被一個参觀者打碎了，後來經過三次復修，所以全身都是裂紋。1847年經過公開比賽，有2名工匠成功復製了這件花瓶。

曾被打碎過的波特蘭花瓶。

大會接下來舉了一個有趣的關於文明互鍳的例子，選取了文藝復興時期著名意大利畫家喬凡尼.貝利尼（Giovanni Bellini）的油畫《諸神之宴》（The Feast of the Gods ），讓觀眾看看，原來畫中一名侍女捧着一個青花瓷碗，根據專家估計，是元代出品，也相信青花瓷在當時於歐洲是非常尊貴的。大會更根據比例真的燒製了一件同樣的青花瓷碗，竟然非常大件，也很精雅華麗。

貝尼利油畫《諸神之宴》中侍女捧着青花瓷碗。

上述節目仍在播放，除了「陶瓷與玻璃」，還有「古琴與鋼琴」』「中國園林與西方園林」、「國畫與油畫」等，有興趣可以網上搜索重看。香港就算沒有這樣滙萃東西的節目，但願至少還有人喜歡欣賞。

大會特意把油畫中的青花瓷碗製作出來。

【溫股知新】港股烏雲滿佈 後市寄望財報

作者_洪捷簡介：
女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。20194月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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