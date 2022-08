【Mosaic慢慢砌@iM網欄】 推介：遇鍳文明 中西文化互相借鍳

將香港做為中西文化中心,會是一個好的政策,但希望不會只是好的願望。香港的優勢是背靠內地,面向國際,言論寬鬆,稅率較低。不過,這優勢與營商環境似乎差不多,培養文化藝術的土壤,不算深厚豐盈。

香港不少大學都設有藝術、創意科目,人才也不少,但似乎仍缺乏一間獨立的視覺藝術學院。在這之前,文化的普及非常重要,對東西方文化、藝術、歷史都有一定的了解,才承載得起交流與發展。媒體在這方面的推廣真是義不容辭的事,以筆者觀察本港的電視台,有綫的《拉近文化》、無綫的《文化廣場》都是很長時間在介紹文化藝術。此外,無綫購買一些外國的文化節目,筆者印象深刻的有《樂聖貝多芬》、《大藝術家》等。也有內地的紀錄片,筆者最喜歡的是《花開中國》,講述原來西方許多花卉,都是源於中國,然後衍生出萬千不同品種,可惜只有5集,分別介紹了杜鵑、牡丹、月季、菊花及茶花的故事,希望日後有第二季。

中西文化作對比

最近無意中發現一個由央視製作的文化節目《遇鍳文明》,非常值得推薦,它是一種半綜藝形式,並且在晚上黃金時間播出。所謂「遇鍳」(鍳與鑑同意),是指中國與西方文化的互相借鍳。

每一集的《遇鍳文明》會選擇2種文化載體作為中西文化的對比,邀請內地及外國專家介紹分析其起源,文化特質與內涵,發展脈絡等,另外也會邀請藝術家分享怎樣用外來技巧,表達中國人的思想,又或者中國的藝術如何在西方演變下來。

筆者第一次看到那集的主題是「陶瓷與玻璃」。除了介紹各自的演變,節目也選取了各一件精品作為賞析,陶瓷選了郎窑紅,介紹其色澤的特徵及技巧的難度。不過,陶瓷不僅表現燒製及色彩,也展示中國文化中的詩書畫,郎窑紅的單一色彩顯然代表性不足,筆者覺得青花或珐瑯彩瓷反而不錯。

花瓶故事不簡單

作為與陶瓷郎窑紅花瓶的對應,大會挑選了一世紀製成的羅馬波特蘭花瓶(藏於英國皇家艾爾伯特博物館)則充滿故事性。玻璃藍色底瓶之上雕刻了白色故事人物,相信是描寫古羅馬帝王奧古斯都出生的場景,奧古斯都希望營造自己是太陽神阿波羅兒子的一種迹象,所以命人製造這件器物。這件珍品曾於1845年被一個参觀者打碎了,後來經過三次復修,所以全身都是裂紋。1847年經過公開比賽,有2名工匠成功復製了這件花瓶。

▲ 曾被打碎過的波特蘭花瓶。

大會接下來舉了一個有趣的關於文明互鍳的例子,選取了文藝復興時期著名意大利畫家喬凡尼.貝利尼(Giovanni Bellini)的油畫《諸神之宴》(The Feast of the Gods ),讓觀眾看看,原來畫中一名侍女捧着一個青花瓷碗,根據專家估計,是元代出品,也相信青花瓷在當時於歐洲是非常尊貴的。大會更根據比例真的燒製了一件同樣的青花瓷碗,竟然非常大件,也很精雅華麗。

▲ 貝尼利油畫《諸神之宴》中侍女捧着青花瓷碗。

上述節目仍在播放,除了「陶瓷與玻璃」,還有「古琴與鋼琴」』「中國園林與西方園林」、「國畫與油畫」等,有興趣可以網上搜索重看。香港就算沒有這樣滙萃東西的節目,但願至少還有人喜歡欣賞。

▲ 大會特意把油畫中的青花瓷碗製作出來。

作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

