【家居設計】花46萬翻新300呎蝸居 客廳空間大增全靠變走浴室門？ 一家三口舊居煥然一新

最近有翻新家居的打算嗎？今期《精明裝修》介紹一個位於青衣美景花園，於1982年落成，是329呎的2房單位，由90後女兒和年紀較大的父母一同居住。屋主自住多年，過年時決定將家居翻新，不但改動了間隔，同時更換鋁窗。最終屋主在裝修工程上花費約50萬，成功將殘破舊樓改造成溫暖蝸居。

一家三口希望裝修後能統一室內的風格，有煥然一新的感覺，以及打造充足的儲物空間。屋主在單位居住時一直想進行「大翻新」，嘗試不同的家具擺位，所以將原有間隔改動，如將浴室的門口位置移至廚房內，廚房改為半開放式，令客廳的觀感更整潔。

裝修前的家居：

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整體而言，設計師以淺木色家具點綴，配以大地色系牆身色，以自然為方向設計，如客廳的設計偏向簡約，採用了一組白色的「C」字櫃，中間保留開口位置作為枱面，供屋主擺放日用品，並將地櫃懸空數厘米，可用作擺放拖鞋，並在上下運用滲光。另一方面，屋主有很多特式的餐具和擺設，因此設計師在一旁的梳化前方放置矮身電視櫃，可擺放特式的飾物和香氛。

房間方面，父母的房間改以特別訂製的衣櫃作為牆壁分隔，房間內放置一張雙人床，並運用窗台位置放置電視機。旁邊是屋主女兒的房間，由於女兒有不少的珍藏品，例如木偶皮樂丘以及名牌手袋，所以需要足夠的展示空間，在房間內預留一個位置專門擺放手袋，下方則是一張書桌，設計師同樣善用窗台位置，改建成兩個衣櫃，櫃門採用了長虹玻璃，增加空間的通透感。

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屋主表示，對於房間的改變最為滿意，因為翻新單位後，屋主有更多位置擺放珍愛的木偶和手袋。設計師指，最花心思的地方是間隔的改動，這是設計師與屋主評估後達成共識的計劃，完成工程後，家居的配色更和諧營，本來狹窄的空間變得更闊落。

＊圖片及資料由 LCM Interior Design 提供

具體費用： 清拆工程：約30,000元 泥水工程：約110,000元 鋁窗工程：約60,000元 油漆工程：約34,000元 水電工程：約76,000元 木器工程：約20,000元 傢俬項目：約135,000元 雜項費用：約35,000元 全工程合計：約465,000元

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責任編輯：龍紀瑩