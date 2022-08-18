▲ 【新冠疫苗】敘福樓集團員工帶3歲以下子女打針獲半日假 黃傑龍：無人比父母更關心緊張小朋友健康

政府准許6個月至3歲嬰幼童接種新冠疫苗，敘福樓集團 （01978） 主席兼行政總裁黃傑龍向員工發公告，指若集團旗下員工攜同子女打針，將會提供半日假期。

據敘福樓公告指，不論服務年資的全職員工，若帶同3歲以下子女接種疫苗，於接種疫苗當天，可享半天假期，每一針可享一次，員工只需於假期申請表內註明「子女針假」，連同出生證明及針卡，交回人力資源部即可。

黃傑龍指，沒有人比父母更加關心緊張自己小朋友的健康，特別是初為人父母的，最近政府開放接種年齡去到6個月大嬰兒，想像得到父母都會猶豫，希望保護子女同時，可能又會有少少擔心疫苗副作用。

「咁重大的醫學決定各位父母自己考慮清楚同埋有需要問專業人士，我作為僱主就比唔到意見，但作為僱主我可以提供到彈性同便利，只要你決定帶子女打針，每針半日假期公司會提供。」

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