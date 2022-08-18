▲ 【零售股】佐丹奴CEO劉國權回應拒售股 「依家不需要錢」 對於股東投資政策不應過份上心

佐丹奴國際 （00709） 獲主要控股股東、鄭家純家族私人持有的周大福控股提出以每股1.88元收購要約，但主席兼行政總裁劉國權及執行董事陳嘉緯無意接受收購要約沽股。劉國權回應指，這是「好個人（的決定），我依家的財政管理不需要一筆錢，冇乜特別原因需要賣左佢（股份）」，執行董事陳嘉緯表示原因相同，亦不評論未來周大福企業就完成收購的機率如何。劉國權又指，「我們收得人工，盡量將公司做到好，對於股東的投資政策及手段，我們不應太過上心，否則我們會分心，無時間做好生意，做好公司的管理及年輕一代的培養。」

佐丹奴獲周大福控股以每股1.88元提全購，主席拒售股、惟獨董建議股東接納，看【下一頁】

所有地區均會加價

全球對成本上漲壓力，佐丹奴表示，公司將加強定價能力，會通過門店翻新、區域集中營銷及持續產品創新來應對。陳嘉緯指，公司生意遍及多個國家及地區，具將貨物調動的彈性。問及加價，他回應，所有地區都有加價，以提升品牌形象，至於加價幅度，他僅稱與通脹率相若。

上半年香港及澳門關閉10間虧損的門市。陳嘉緯指，下半年有機會繼續關閉虧損的門店，但主要視乎業主取態，會否提供較大幅度的減租，又形容香港的租金仍貴、「冠絕全球」，希望業主可以體諒。他又指，對香港及澳門市場前景審慎，因世界各地的往來仍未回復正常，故對香港市場採取的策略仍然保守。

內地市場方面，佐丹奴表示，受疫情影響下，7至8月的生意未回到正常水平，而現時內地生意有5成來自網上銷售，中國以外的海外市場的網購生意也穩步增長，達雙位數增幅，並且於中東地區大部分的網上生意是來自家平台。

料下半年東南亞生意續強

上半年東南亞及澳洲的銷售額增長強勁，按年升31.1%至約7億元，佔總銷售約37%。管理層表示，東南亞市場尤其是印尼及新加坡市場有強勁的反彈，下半年看不到有任原因銷售會下降。另外，管理層指，公司不停為海灣阿拉伯國家的店舖升值，也有拓展科威特市場，現時正不停加大力度發展非洲市場，北非市場的門店剛開已有良好表現，認為現時處於發展期，公司亦有意進攻西非。

問及派息，陳嘉緯指，公司會繼續高息政策。

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編輯：袁諾曦