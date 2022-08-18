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【互聯互通】港交所歐冠昇：中國離岸市場規模料由30萬億美元增至120萬億美元

Hot Talk 16:50 2022/08/18

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港交所行政總裁歐冠昇出席論壇時表示，中國離岸市場可望由現時的30萬億美元增至120萬億美元。

港交所 （0388） 行政總裁歐冠昇出席團結香港基金「團結卓爾論壇」時指，中國資本市場需要多元投資，也需要改革和深化資本市場，本港可扮演幫助中國與國際資本流動的角色，作為東西方的超級聯繫人。他續指，中國市場暫時不會完全開放，很多事情仍需經本港進行，預計未來15年仍會看到這方面的發展，中國離岸市場可望由現時的30萬億美元，增至120萬億美元。

金管局前總裁陳德霖在論壇上亦指，中港互聯互通程度仍未足夠，需發展創新且大膽的互聯互通渠道。他又認為，互聯互通間的資金流動，可利用區塊鏈作追蹤。被問到本港作為國際金融中心，與上海及深圳間的競爭，他稱內地城市有資本管制，當內地資本可自由流動，本港與這些城市才有自由競爭。

同場的瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，本港資產管理行業應擴展及深化產品系列，拓展另類產品如私募基金，並善用互聯互通計劃。政府方面， 她認為需提供更多誘因如稅務優惠，又表示數碼資產屬增長點，歡迎當局對此規管。

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記者：余倩敏

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中國市場 陳德霖 歐冠昇 香港 金融 互聯互通 團結香港基金 中國

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