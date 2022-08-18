兩旅客威尼斯運河玩衝浪罰款過萬 市長斥「霸道蠢才」

意大利旅遊名城威尼斯實施嚴格規例管理運河。惟近日有旅客被影到於威尼斯運河衝浪，引來當局關注。威尼斯市長批評涉事兩名旅客是霸道蠢才，並在網上發文懸紅通緝兩人。威尼斯當局其後發表聲明宣布通緝成功，兩名衝浪旅客分別被罰款1,500歐元（約1.2萬港元）。

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近日網上有流傳影片顯示，兩名男子在威尼斯運河衝浪，不時閃避往來的gondola船以及水上巴士，旁觀者則表現驚訝。影片在網上廣傳，威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）亦有轉載相關影片。

布魯尼亞羅形容這兩名男子是霸道的蠢才（overbearing idiots），在運河衝浪的行為是公然嘲諷威尼斯這座城市。他在網上公開請求民眾幫忙找出這兩個人的身份，以懲處兩人，更願意請提供資訊的人食晚飯。

布魯尼亞羅指摘二人，傲慢且白癡（overbearing idiot），其行為更是嘲笑威尼斯。他呼籲知情人士提供兩人資料，並指會提供晚餐作為報酬。

威尼斯市長辦公室周三（17日）發表聲明，指當局已對兩名男子各罰款1,500歐元。有指兩人更因危害運河沿線航行安全，被驅逐出市。

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威尼斯政府規定，運河中禁止衝浪及劃獨木舟等行為。網民對影片反應亦有不同。有關注旅客行為的威尼斯民眾在Instagram表示，兩名旅客應對行為感到羞恥（Shameful），並指兩人應被永久驅逐。但亦有網民認為兩人的交通方式非常快捷，希望能擁有一個類似設備。

威尼斯每年都接待約2,000萬旅客，近年不斷嘗試規範旅客行為。當局曾在2019年時，就兩名德國旅客在擁有430年歷史的里阿爾托大橋（Rialto Bridge）上沖咖啡，向他們罰款1,000歐元（約7,973港元），並禁止他們再到訪威尼斯。

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責任編輯：李俊儀