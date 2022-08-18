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【Wi-Fi 6E】中移動推Wi-Fi 6E服務　新舊用戶同樣月費88元

科技 16:55 2022/08/18

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TP-Link 與中國移動香港合作推出 Deco XE75 Wi-Fi 6E 路由器。（彭振濠攝）

Wi-Fi流動網絡已廣泛被消費者採用，隨著家居寬頻速度提升，應用增加，網絡商亦推出方案配合用戶需求，中國移動香港就宣布引入Wi-Fi 6E的無線路由器供家居用戶採用。

【智能手錶】Pixel Watch即將發表 外媒曝手錶續航力數據

中國移動香港市場部總監馬叢榮表示，旗下智能家居品牌CMHK Home會推出全新Wi-Fi 6E產品，據指是首間香港電訊服務供應商推出TP-Link Deco XE75 Wi-Fi 6E路由器，並提供全新家居Wi-Fi助手一站式家居Wi-Fi解決方案增值服務。據悉，中國移動現時家居寬頻用戶及新用戶都可以每月88元選用該增值服務，若簽約36個月，會得到12個月費減免。

中國移動香港市場部總監馬叢榮表示，旗下智能家居品牌CMHK Home會推出全新Wi-Fi 6E產品。（彭振濠攝）

【三星摺機實測】Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4改良操作體驗　增快捷設定功能
 

馬叢榮解釋， Wi-Fi 6E可讓智能家居服務提升，配合更多裝置及應用，例如4K及8K的串流影片，電玩遊戲等。TP-Link助理董事黎健豪指出，Wi-Fi 6E設備採用6GHz技術，覆蓋更強，可比以往的5GHz速度提升3成，網遊戲及VR等應用都會有更佳表現。

TP-Link Deco Wi-Fi 6E 路由器系列在串流影片及遊戲表現都會有所提升。（彭振濠攝）

記者：彭振濠

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

 

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