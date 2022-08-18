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亞太區百萬富翁排名出爐 新加坡2030年變亞洲百萬富翁之都 香港位居第三

理財智慧 15:35 2022/08/18

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日前滙豐發表報告，公布亞太區百萬富翁比例的排名。到 2030 年，新加坡將成為亞洲百萬富翁比例最高的國家，百萬富翁的比例將升至13.4%，其次是澳洲和香港。

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滙豐的報告顯示，在2030年，新加坡於亞太地區中的百萬富翁比例將排名第一。在當地的成年人中，預料新加坡在2025年時百萬富翁的比例將升至9.8%，在2030年更會達到13.4%。而餘下排名依序是澳洲（12.5%）、香港（11.1%）、台灣（10.2%）。

數據顯示，當2020年代完結時，新加坡、澳洲、香港及台灣的百萬富翁比例，預料也會比美國高，而去年澳洲在亞太地區的排名最高，新加坡第二。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

該報告指，自全球金融危機爆發後，亞洲的金融財富已超過美國，且亞洲涵蓋一些全球成長速度最快的經濟體。報告指，到了 2030 年，越南、菲律賓及印度的成年人，身價達至少 25 萬美元的人，或會急增一倍以上。

另外，滙豐亦表示，按絕對值計算，到 2030 年，中國預估將擁有約 5,000 萬名百萬富翁，印度也超過 600 萬人，占成年人的比重分別為 4.4% 及 0.6%。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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