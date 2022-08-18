【ESG】虛銀進軍ESG基金 零認購費響頭炮

▲ 有虛擬銀行首推ESG零售基金。

綠色金融產品崛起大趨勢沒法擋，連虛擬銀行也破天荒進軍ESG （零售、社會及管治）基金業務，成為中介商，且以零認購費作招徠，冀打響頭炮。本港首間虛銀眾安（ZA Bank），於8月初正式推出基金服務。

眾安回應本報查詢指，該行現時銷售6隻ESG零售產品，包括聯博環球可持續趨勢基金、聯博美國可持續趨勢基金、東方匯理系列新興市場綠息基金、百達全球趨勢精選基金、百達智能城市基金，以及景順永續性環球高收益債券基金。

眾安正推基金「限時零費用」優惠，其發言人透露，客戶認購ESG基金，在推廣期內認購費全免，且不含任何隱藏收費 ，優惠至今年底止。

問及在波動市，客戶對基金投資的興趣，眾安表示，投資者在選擇投資組合，以至分散風險時都有不同需求，尤其在當前局勢下，通貨膨脹、聯儲局加息和中美緊張關係升溫等變數，都可能成為投資者考慮因素。而ZA Bank的基金產品涵蓋不同資產類別、又分散不同國家及地區，涵蓋的行業多元化，主題由科技、消費、天然資源、健康到ESG等一應俱全。

發言人補充，該行亦不時更新旗下的基金「超市」貨架，有助用戶捉緊行業趨勢，滿足用戶的投資需求，相信基金投資服務可以幫助客戶步向財務自由。

另方面，ZA Bank的基金捧場客於9月底前，限時完成連串指定任務，合資格客戶有機會最高贏取1888元現金獎賞。

另方面，TOM集團（02383）旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank）回應本報查詢指，深信ESG對企業、持份者和社會的長遠發展，均有著舉足輕重的影響。因此一直將ESG概念融入銀行營業之中。除了借助數碼科技減低碳排放和訂立適當的管治政策外，在產品設計上亦將ESG元素列為重要考量之一。

匯立發言人指， 以該行6月推出的智能理財顧問服務GoWealth為例，在構建GoWealth的多元投資組合時，WeLab Bank不但考慮資產比例、風險及回報特性等因素，亦會評估基金投資團隊有否將ESG表現納入投資產品選擇流程，確保所有GoWealth投資產品均有將ESG因素列為重要考量。唯現階段暫未有引入證監會認證的ESG基金。

發言人補充，GoWealth以一站式顧問服務貫穿客戶整個投資體驗，由理財策劃、投資組合建議、基金買賣以至持續追蹤理財目標進度，均可在WeLab Bank應用程式中輕鬆做到。而且投資門檻低至100元，並提供每月供款的投資模式，供不同需要的客戶自由選擇，讓客戶可投資於對社會有利的項目之餘，亦有助推動普惠金融的理念。

GoWealth現在正推出開業優惠。所有新客戶只須成功認購GoWealth投資組合，即享500元起步資金，而客戶首3萬元投資金額可享認購費全額回贈，最高更可獲回贈多達2.3萬元

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪