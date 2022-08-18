【著數優惠】Pinkoi x miffy中秋限定快閃店　逾120件全新聯乘商品登陸K11 Art Mall　登記成新會員最低10元即可歎港台美食

設計購物網站 Pinkoi.com由8月16日至9月14日期間，在尖沙咀K11 Art Mall舉辦「光月秋旅」中秋限定快閃店；隨着Pinkoi x miffy第三彈全新聯名企劃釋出，更帶來超過120件Pinkoi x miffy全新聯乘設計品，更首次作實體發售。

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Pinkoi 第三年攜手超人氣荷蘭國寶 miffy 與 11 間來自香港、台灣、日本等地 Pinkoi 站上人氣品牌， 當中包括日本品牌 Schaf、香港人氣品牌 Errorism、 RedA、815a.m、 ninety second等，帶來超過 120 件全新 Pinkoi x miffy 限定聯乘設計品。

即看最新全新聯乘設計品：

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此外，凡於現場購物滿額指金額，可獲不同限量版禮物：現場購物滿600元可獲得限量版miffy小方巾一條、滿額800元可獲得限量版miffy Tote Bag一個、滿額1,000元即可獲得 miffy菲林相機一部。

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Pinkoi 會員使用 Pinkoi Pay購物每滿500元即減20元，買滿1,000元減40元，如此類推；或扭蛋機會一次，可獲取Pinkoi x miffy獨家限量盲盒。

另外，Pinkoi「光月秋旅」 K11 Art Mall 限定快閃店更同步限時加推新會員禮遇，由即日起登記成為 Pinkoi 新會員，可以10元起優惠價歎港、台美食，包括：

$10｜青鳥旅行｜隨享盒海苔肉鬆蛋捲 5 入 ㄧ盒

$30｜檸檬大叔｜純檸檬磚

$10｜Sage｜茶味爆米花 - 鐵觀音

$10｜Sage｜茶味爆米花 - 四季春

$10｜第8口｜鳳梨果乾 150g

$10｜第8口｜愛文芒果乾(角狀) 120g

參加方法：新會員首次購買（已註冊 Pinkoi 且未曾下單之會員）

活動流程：以優惠價購買指定連結內港台人氣美食

兌換方法：於8月19日至9月8日期間親臨「光月秋旅」中秋快閃店出示訂單換領

換領地點：香港九龍尖沙咀河內道18號K11 Art Mall B2 樓 Kiosk 52 號

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