  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】Pinkoi x miffy中秋限定快閃店　逾120件全新聯乘商品登陸K11 Art Mall　登記成新會員最低10元即可歎港台美食

理財智慧 16:43 2022/08/18

分享：

分享：

設計購物網站 Pinkoi.com由8月16日至9月14日期間，在尖沙咀K11 Art Mall舉辦「光月秋旅」中秋限定快閃店；隨着Pinkoi x miffy第三彈全新聯名企劃釋出，更帶來超過120件Pinkoi x miffy全新聯乘設計品，更首次作實體發售。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

Pinkoi 第三年攜手超人氣荷蘭國寶 miffy 與 11 間來自香港、台灣、日本等地 Pinkoi 站上人氣品牌， 當中包括日本品牌 Schaf、香港人氣品牌 Errorism、 RedA、815a.m、 ninety second等，帶來超過 120 件全新 Pinkoi x miffy 限定聯乘設計品。

即看最新全新聯乘設計品：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

此外，凡於現場購物滿額指金額，可獲不同限量版禮物：現場購物滿600元可獲得限量版miffy小方巾一條、滿額800元可獲得限量版miffy Tote Bag一個、滿額1,000元即可獲得 miffy菲林相機一部。 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Pinkoi 會員使用 Pinkoi Pay購物每滿500元即減20元，買滿1,000元減40元，如此類推；或扭蛋機會一次，可獲取Pinkoi x miffy獨家限量盲盒。

另外，Pinkoi「光月秋旅」 K11 Art Mall 限定快閃店更同步限時加推新會員禮遇，由即日起登記成為 Pinkoi 新會員，可以10元起優惠價歎港、台美食，包括：

  • $10｜青鳥旅行｜隨享盒海苔肉鬆蛋捲 5 入 ㄧ盒
  • $30｜檸檬大叔｜純檸檬磚
  • $10｜Sage｜茶味爆米花 - 鐵觀音
  • $10｜Sage｜茶味爆米花 - 四季春
  • $10｜第8口｜鳳梨果乾 150g
  • $10｜第8口｜愛文芒果乾(角狀) 120g

參加方法：新會員首次購買（已註冊 Pinkoi 且未曾下單之會員）
活動流程：以優惠價購買指定連結內港台人氣美食
兌換方法：於8月19日至9月8日期間親臨「光月秋旅」中秋快閃店出示訂單換領
換領地點：香港九龍尖沙咀河內道18號K11 Art Mall B2 樓 Kiosk 52 號

同場加映：【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

經濟 商品 美食 設計 品牌 香港 著數優惠 尖沙咀

下一篇文章

【多圖】沙田九肚山富豪．山峯開放現樓示範單位　即睇千萬豪華裝修
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【家居設計】一家五口居天台特色戶 僅花34萬裝修1012呎大宅 善用天然雲石更添氣派
【家居設計】一家五口居天台特色戶 僅花34萬裝修1012呎大宅 善用天然雲石更添氣派
大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股
大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股
【新股IPO】中國中免1880孖展認購未足額 暫借出約1.9億元
【新股IPO】中國中免1880孖展認購未足額 暫借出約1.9億元
【長和系】建立出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
【長和系】建立出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
【親子好去處】新加坡最大型兒童室內遊樂場Kiztopia 首間旗艦店進駐新城市廣場 3款超抵價門票9折優惠預售
【親子好去處】新加坡最大型兒童室內遊樂場Kiztopia 首間旗艦店進駐新城市廣場 3款超抵價門票9折優惠預售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款