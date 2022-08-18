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【物價通脹】英國7月消費物價增10.1百分比 創下40年新高

環球政經 21:20 2022/08/18

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英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）近日公布當地最新物價指數，受到於食品價格上漲影響，7月消費者物價指數 (CPI) 從6月的9.4%上升至10.1%，通脹率創下自1982年2月後的新高，該數字遠高於英國央行以及經濟學家的預期。

【失業率】最新失業率進一步回落至4.3%　就業不足率亦降至2.2%【下一頁

不少經濟學家都對英國經濟前景感到悲觀，目前英國的能源、食品和燃料等價格大幅飆升，因此經濟有極大的衰退風險。 英格蘭銀行預計經濟衰退將從第四季度開始，持續到 2024年初。在上次會議中，英格蘭銀行已將基準利率上調半厘至1.75厘，是1995年來最大幅度加息。

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利

英格蘭銀行行長貝利指責俄羅斯切斷天然氣供應，導致整個歐洲的電力成本上升以及通脹飆升，英國本月的天然氣期貨價格幾乎是5月的兩倍，並且在有繼續上漲的趨勢。

【多圖】沙田九肚山富豪．山峯開放現樓示範單位　即睇千萬豪華裝修【下一頁

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記者：鄭日棱

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