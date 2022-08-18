【物價通脹】英國7月消費物價增10.1百分比 創下40年新高

英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）近日公布當地最新物價指數，受到於食品價格上漲影響，7月消費者物價指數 (CPI) 從6月的9.4%上升至10.1%，通脹率創下自1982年2月後的新高，該數字遠高於英國央行以及經濟學家的預期。

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不少經濟學家都對英國經濟前景感到悲觀，目前英國的能源、食品和燃料等價格大幅飆升，因此經濟有極大的衰退風險。 英格蘭銀行預計經濟衰退將從第四季度開始，持續到 2024年初。在上次會議中，英格蘭銀行已將基準利率上調半厘至1.75厘，是1995年來最大幅度加息。

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英格蘭銀行行長貝利指責俄羅斯切斷天然氣供應，導致整個歐洲的電力成本上升以及通脹飆升，英國本月的天然氣期貨價格幾乎是5月的兩倍，並且在有繼續上漲的趨勢。

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記者：鄭日棱