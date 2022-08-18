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【多圖】沙田九肚山富豪．山峯開放現樓示範單位　即睇千萬豪華裝修

股樓投資 16:20 2022/08/18

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雖然香港最快下月加息，但近期接連有豪宅新盤登場，其中由百利保（00617）及富豪酒店（00078）合作發展的富豪．山峯，日前開放現樓示範單位予傳媒參觀。單位為2座7樓B室，實用面積2,107平方呎，原則為四套房間隔，現改為三房三套間隔，設有私人電梯大堂。發展商透露，單位裝修費約1,000萬元。 

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發展商同時公布最新優惠，由即日起10月底，買家可獲贈「富豪薈」會藉，享50萬至150萬Regal Dollars消費額，可用於富豪酒店旗下宴會、餐飲及住宿服務，於集團旗下零售百貨We Go Mart購物，以及用於繳交管理費等。

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 九肚山 百利保

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