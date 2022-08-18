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【新股IPO】雙財莊2321明日掛牌 超額認購18倍 上限0.56元定價 中籤率達100%

股樓投資 16:56 2022/08/18

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馬來西亞食品及飲料分銷商雙財莊（新上市編號：02321）將於明日掛牌，該股香港公開發售部分錄得超額認購約18.2倍，以每手5000股計，中籤率達100%；同時，將以招股價上限0.56元訂價，其招股價範圍介乎0.52至0.56元，獨家保薦人為SUNNY FORTUNE。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

商雙財莊是次上市共引入了4名基石投資者，包括Tee Kian Heng、Huihuang、Sri Ng Chong Keong及Sri Pek Kok Sam，合共認購8,392萬股，佔緊隨全球發售完成後公司股本8.71%。

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集資所得，約47.8%將用於透過投資冷鏈及其他基礎設施；約18%將用於透過購置新的加工機器以及開展營銷及促銷活動發展集團的自有產品業務；約7%將用於通過推出一款移動應用程序發展電子商務業務；約17.2%將用於集團供應價值鏈上的戰略收購及投資；約10%將用於一般營運資金。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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記者：張以正

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