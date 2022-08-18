  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析│銀娛業績】銀娛EBITDA轉負無損券商偏愛　瑞信：銀娛仍有逾200億現金、可度過行業低潮

股市 16:02 2022/08/18

分享：

分享：

【分析│銀娛業績】銀娛EBITDA轉負無損券商偏愛　瑞信：銀娛仍有逾200億現金、可度過行業低潮

銀娛 （00027） 上季經調整EBITDA虧損達3.84億元，期內總博彩收入按季跌59%，跌幅高於整個行業的53%，僅達疫情前水平約10%，當中貴賓廳及中場市佔率均因訪澳旅客減少而下跌。券商普遍認為，銀娛的資產負債表仍強勁，仍有逾200億元現金，相信可助銀娛度過濠賭業的低潮。

銀娛第二季EBITDA轉虧3.84億元　單季淨現金少63億元【下一頁】

瑞信認為，銀娛的資產負債表依然強勁，淨現金仍有203億元，而且核心債務仍維持於3億元水平，未有與澳門業務相關債券，預期利息收入可覆蓋借貸成本。

內地疫情能否受控將是濠賭股復甦的關鍵

瑞信指，銀娛管理層對澳門長線前景仍充滿信心，但未有透露疫情重燃對財務表現的影響，內地疫情能否受控將是濠賭股復甦的關鍵，預期8月及9月博彩收入持續受壓，將拖累股價表現。

金沙銀娛收復逾7成跌幅　摩通：最壞情況金沙澳博現金僅可捱多9個月【下一頁】

不過，瑞信仍偏好銀娛的強勁資產負債表及持續有新項目推出，相信其淨現金情況及管理層優秀的執行能力，可應付行業低潮，維持「跑贏大市」，目標價49元。

大摩：銀娛現金料可支撐約34個月營運

摩根士丹利稱，銀娛的中場收入按季跌56%，跌幅較金沙 （01928） 的45%及澳博 （00880） 的32%為高，但表現較永利為佳；成本控制方面，銀娛表現較金沙及美高梅 （02282） 為好。

大摩估計，銀娛上半年資本開支約37億元，下半年料約51億元，明年約88億元，以銀娛現金及流動資產約290億元計，相信可支持集團今年下半年及明年的開支，以日均燒錢約1500萬元計，料可支撐約34個月營運。

花旗同意，銀娛的現金及流動資產達290億元，核心債務很少，而且季內有效削減營運支出，故上季業績仍優於預期，維持「買入」，目標價57元。

相關文章：【大行報告】大和：澳門賭場重開有利有弊、或令防疫鞏固期延長　銀娛金沙半日跌約2%

相關文章：【分析｜濠賭股】澳門賭業重新敗給拉斯維加斯？　富瑞料明年才復甦、十一黃金周成下一關鍵

【ET財智Talk】港股頹夠可以低撈未？霸菱賴穎熙推介2類港股

編輯：陳韻妍

港股 銀河娛樂（00027） 個股分析 大行報告 EBITDA 優於預期 博彩 買入 目標價 澳門
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【港股市況】騰訊逆市升3%難撐大市　恒指全日跌158點　吉利、東亞績後齊跌3%（不斷更新）
【港股市況】騰訊逆市升3%難撐大市　恒指全日跌158點　吉利、東亞績後齊跌3%（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【美股期貨】道指期貨微跌10點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微跌10點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款