▲ 【分析│銀娛業績】銀娛EBITDA轉負無損券商偏愛 瑞信：銀娛仍有逾200億現金、可度過行業低潮

銀娛 （00027） 上季經調整EBITDA虧損達3.84億元，期內總博彩收入按季跌59%，跌幅高於整個行業的53%，僅達疫情前水平約10%，當中貴賓廳及中場市佔率均因訪澳旅客減少而下跌。券商普遍認為，銀娛的資產負債表仍強勁，仍有逾200億元現金，相信可助銀娛度過濠賭業的低潮。

瑞信認為，銀娛的資產負債表依然強勁，淨現金仍有203億元，而且核心債務仍維持於3億元水平，未有與澳門業務相關債券，預期利息收入可覆蓋借貸成本。

內地疫情能否受控將是濠賭股復甦的關鍵

瑞信指，銀娛管理層對澳門長線前景仍充滿信心，但未有透露疫情重燃對財務表現的影響，內地疫情能否受控將是濠賭股復甦的關鍵，預期8月及9月博彩收入持續受壓，將拖累股價表現。

不過，瑞信仍偏好銀娛的強勁資產負債表及持續有新項目推出，相信其淨現金情況及管理層優秀的執行能力，可應付行業低潮，維持「跑贏大市」，目標價49元。

大摩：銀娛現金料可支撐約34個月營運

摩根士丹利稱，銀娛的中場收入按季跌56%，跌幅較金沙 （01928） 的45%及澳博 （00880） 的32%為高，但表現較永利為佳；成本控制方面，銀娛表現較金沙及美高梅 （02282） 為好。

大摩估計，銀娛上半年資本開支約37億元，下半年料約51億元，明年約88億元，以銀娛現金及流動資產約290億元計，相信可支持集團今年下半年及明年的開支，以日均燒錢約1500萬元計，料可支撐約34個月營運。

花旗同意，銀娛的現金及流動資產達290億元，核心債務很少，而且季內有效削減營運支出，故上季業績仍優於預期，維持「買入」，目標價57元。

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編輯：陳韻妍