【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔比稱冠全球　香港全球排多少？

▲ 【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔人口13.4%、稱冠全球 香港全球排多少？

HSBC滙豐 （00005） 發表最新研究報告預測亞太區經濟體財富增長速度。滙豐預計至2030年，新加坡擁有100萬美元財富的「百萬富翁」佔當地成年人口約13.4%，比例成世界之最。滙豐同時預計，澳洲、香港和台灣的百萬富翁佔人口比例都會升至10%以上，較全球三大經濟體美國、中國和日本的百萬富翁比例更高。

經濟體 百萬富翁佔成年人口 新加坡 13.4% 澳洲 12.5% 香港 11.1% 台灣 10.2% 美國 9% 南韓 8.8% 日本 7.2% 中國內地 4.4% 印度 0.6%

滙豐報告以銀行存款、資本市場投資以及扣除剩餘按揭的物業價值，來估算區內富裕人士增長。雖然報告預計中國內地富裕人士佔人口比例較低，但因應人口基數龐大，至2030年時將有5000萬內地人口財富超過100萬美元，較去年底1710萬人增長約兩倍。

該行進一步推算，至2035年，新加坡、澳洲和香港百萬富翁人口比例將分別17%、15.1%和14.6%。

滙豐指出，自2008年金融海嘯後，亞太區內財富增長明顯較美國快，至去年底亞洲總金融財富已達140萬億美元，較美國120萬億美元優勝，中國佔亞洲總財富約46%。

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編輯：麥德銘